La France a une grande histoire de la traduction.

Ces journées de rencontres grand public et de recherche visent à célébrer la traduction comme artisanat d’art et à faire inscrire l’art de la traduction au patrimoine culturel immatériel.

La présentation des événements autour du projet d’inscription de la traduction au patrimoine culturel immatériel aura lieu le 30 septembre 2024 de 15h à 16h30 à Sorbonne Université Salle des actes 1, rue Victor Cousin 75005 Paris Avec Laurent Lombard (Avignon Université, traducteur), Paul Rondin (directeur de la Cité internationale de la langue française) et la présence exceptionnelle de Barbara Cassin (membre de l’Académie française) et d’André Markowicz (traducteur, éditeur).

Il est à présent admis que la traduction occupe une place centrale dans l’histoire culturelle mondiale. Il est à présent admis que la traduction entretient une relation intime avec toutes les sciences et avec tous les arts, en particulier avec l’histoire littéraire et celle des idées et des langues dont elle est une constituante majeure.

À travers l’histoire longue de la traduction, on découvre la réalité de ces hommes et de ces femmes, qui, en traduisant, ont tenté, partout dans le monde, par leurs idées, leurs débats, leurs affrontements, leurs amitiés, leur volonté, d’agir sur leur époque, sur les langues et, souvent, d’enchanter les lecteurs. Cela suffirait à dire que la traduction est un art : l’art de faire vivre, de faire voir et entendre le monde ; l’art de sauvegarder les traditions des civilisations, l’art de rendre vivants la Lettre et l’Esprit.

Indéniablement, l’art de traduire est un outil de la liberté de création, d’innovation et de circulation des idées et des savoirs. Mais c’est une liberté qu’il faut protéger, juridiquement et culturellement. Car l’art séculaire de la traduction est menacé. Il est menacé en tant que création libre. Il est menacé car l’éthique et le droit ne sont plus toujours en adéquation avec les exigences d’une traduction dite artisanale. Il est menacé aussi par la censure et l’autocensure.

Dans de nombreux pays, la traduction est mise à mal. Depuis ces pays, les cris des traducteurs doivent nous rappeler combien il importe de préserver cet art fragile de la liberté et de l’amitié culturelle entre les peuples, qui a façonné l’épopée des langues comme destins.

La France a une grande histoire de la traduction. Elle a animé avec ardeur et passion l’art de traduire, ce souffle de vie des langues ; ce souffle qui prodigue la fécondité intellectuelle, sociale et culturelle et fait éclore les germes et les principes de l’entente entre les pays. Elle a historiquement porté les débats modernes qui ont consacré le droit d’auteur.

Elle a juridiquement fait de la traduction une œuvre de l’esprit protégeable. La France se doit donc d’être à l’avant-garde de la préservation de cet art ancestral, en particulier en veillant favorablement à la révision de la directive de 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins initiée par la Commission Européenne. C’est là une dette morale et historique envers celles et ceux qui ont œuvré pour l’art de traduire, pour cet héritage universel où les Nations se retrouvent.

Le projet de faire reconnaître la traduction comme patrimoine culturel immatériel est issu de la collaboration inédite entre Avignon Université et la Cité internationale de la langue française, et se déroulera en deux moments. Le premier se déclinera sous forme de tables rondes à la Cité Internationale de la langue française : artistes, traducteurs, représentants d’institutions culturelles liées au livre et à l’édition discuteront autour de la valorisation et de la sauvegarde de l’art de traduire.

Le second aura lieu à Avignon Université sous forme de symposium où chercheurs en langue, histoire, littérature, traduction et en droit évoqueront la réalisation du projet d’inscrire la traduction au patrimoine immatériel de l’humanité.

L’ensemble de ces événements entend ainsi replacer au cœur des débats sur la traduction la notion de création et d’artisanat et aura notamment pour objectif d’éclairer les réponses aux questions sur la situation actuelle de l’art de traduire, réponses que ces rencontres entendent apporter en conclusion de leurs travaux afin d’alimenter une stratégie nationale qui mette en valeur et sauvegarde la traduction en tant que patrimoine artisanal.

L’accès à la Sorbonne étant limité (plan Vigipirate), il faudra confirmer sa présence à la Journée de présentation à laurent.lombard@univ-avignon.fr avant le 25 septembre.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0