Le poète Trần Huỳnh Duy Thức quitte enfin le camp de déportation

Trần Huỳnh Duy Thức, né le 29 novembre 1966, est un ingénieur, entrepreneur, poète et militant pour les droits humains vietnamien. Avant son incarcération, il a fondé et dirigé une entreprise spécialisée dans les services téléphoniques et Internet, OCI, qui opérait à l’international.

En parallèle de son activité professionnelle, il s’est progressivement engagé dans la défense des libertés civiles au Vietnam, devenant une figure centrale des mouvements pro-démocratie.

En 2008, Trần Huỳnh Duy Thức a co-rédigé un manifeste intitulé « The Path of Viet Nam », un document proposant des réformes politiques et économiques pour le pays, axées sur les droits humains et la démocratie.

Cela a conduit à son arrestation en mai 2009. Initialement accusé de « vol de lignes téléphoniques », il a ensuite été inculpé sous l’article 79 du Code pénal vietnamien pour « tentative de renversement de l’administration populaire ».

Son procès, critiqué pour son manque de transparence et de respect des droits de la défense, s’est conclu par une condamnation à 16 ans de prison, suivie de cinq ans d’assignation à résidence.

Pendant ses années de détention, Trần Huỳnh Duy Thức a mené plusieurs grèves de la faim pour protester contre les conditions carcérales et la persécution des prisonniers politiques au Vietnam. Il a refusé plusieurs offres de libération anticipée sous condition d’exil, affirmant son désir de rester au Vietnam pour y poursuivre son combat pour la liberté.

Le 20 septembre 2024, Trần Huỳnh Duy Thức a été libéré, huit mois avant la fin de sa peine, dans un contexte marqué par la visite d’officiels Vietnamiens aux États-Unis, perçue comme une tentative d’apaiser les critiques internationales sur les violations des droits humains au Vietnam.

Trần Huỳnh Duy Thức reste une voix influente au sein des mouvements démocratiques vietnamiens, appelant à la liberté d’expression et au respect des droits fondamentaux dans son pays.

Trần Huỳnh Duy Thức, L’Amour de ma Mère, soutien de mes pas

(Une chanson écrite par Trần Huỳnh Duy Thức envoyée à l’extérieur depuis la prison no 6 Nghệ An Centre Viet Nam)

Couplet 1

L’Amour maternel est comme la chaleur d’un foyer la nuit en pleine forêt

C’est comme la clarté de la lune naissante qui éclaire mon chemin

Comme le vœu, que l’étoile filante me protège de tous les dangers

Rêve de t’envoler toujours plus haut

Pour l’avenir, pour nos compatriotes

Pour la juste cause d’une vie plus équitable

Soit le bonheur éternel

Afin que notre espérance universelle ne soit plus un rêve millénaire

Avance d’un pas, ton premier pas

Si tu perds l’équilibre, Père et Mère sont là

Toujours là, depuis toujours.

Couplet 2

L’Amour paternel te met à l’abri des tempêtes, de la fonte des neiges et inondations

Il franchit les torrents, empruntant les sentiers de traverse, volant à ta rescousse

Tout en éveillant les consciences pour allumer ensemble le flambeau ardent

Tiens bon, mon fils; tiens bien ton vœu pieux

Pour l’avenir, pour le bonheur éternel

Pour la juste cause d’une vie plus équitable

Soit le bonheur éternel

Afin que notre espérance universelle ne soit plus un rêve millénaire

Dès qu’une lueur apparaît, les rejetons se mettent à poindre…poussent…

Sortis de l’obscurité, les cotylédons émeraude s’ouvrent… croissent…

Grandissent… grandissent…Resplendissants.

Couplet 3

À l’aube, Mère s’apprête à chevaucher les nuées d’aurore

L’embarcation prend le large, Père part à ta rencontre

Il te ramène sain et sauf au bercail

Comblés, notre amour submerge toutes les étapes de ton retour

Tiens bon, mon fils ; tiens bien ton vœu pieux

Pour l’avenir, pour le bonheur éternel

Pour la juste cause d’une vie plus équitable

Soit le bonheur éternel

Afin que notre espérance universelle ne soit plus un rêve millénaire

Dès qu’une lueur apparaît, les rejetons se mettent à poindre…poussent…

Sortis de l’obscurité, les cotylédons émeraude s’ouvrent… croissent…

Grandissent… grandissent…Resplendissants.

Coda:

Le spectre des ténèbres vaincu, la Paix est revenue

La lumière éclatante, la voie du Việt Nam éclairée

Envole-toi, envole-toi, oh mon cher Việt Nam.

Original en vietnamien de Trần Huỳnh Duy Thức. Adaptation française par Dr Nguyễn Văn Trần (Paris) et Mme Hoàng Nguyên (Genève) Janvier 2018 .

Crédits photo : DR