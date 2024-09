Vivendi remodèle Canal +

Ce nouveau périmètre inclura GVA, une société de services de télécommunications en Afrique (opérant sous la marque Canalbox), la plateforme de streaming vidéo Dailymotion, les salles de spectacle L’Olympia et le théâtre de L’Œuvre en France, ainsi que les salles de cinéma CanalOlympia en Afrique.

Au 31 décembre 2023, ce nouvel ensemble aurait généré un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros, avec un résultat opérationnel ajusté (EBITA) de 472 millions d'euros et un flux de trésorerie opérationnel de 315 millions d'euros. Le nombre d'abonnés aurait atteint environ 26,8 millions, dont 60 % hors de France. L’audience mondiale avec Dailymotion et la plateforme myCanal atteindrait plus de 400 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Canal+ a consacré environ 1 milliard d'euros par an dans la technologie, en particulier dans les infrastructures de diffusion, le développement de logiciels et la gestion de la relation client. Le groupe sera structuré autour de trois segments d’activité :

Canal+ Europe : télévision payante et gratuite en France, Outre-mer, Pologne, Europe centrale et Benelux, ainsi que des services de télécommunications en Outre-mer.

Canal+ Afrique et Asie : télévision payante et gratuite, GVA, salles CanalOlympia en Afrique francophone, ainsi que des activités au Vietnam, Myanmar et Pacifique.

Production et distribution de contenus : incluant Studiocanal, Dailymotion, Théma, L’Olympia et le théâtre de L’Œuvre.

Canal+ détient également des participations dans MultiChoice (45,2 %), la plateforme Viu (36,8 %) et Viaplay (29,33 %). Le groupe Vivendi est également propriétaire de Hachette Livre.