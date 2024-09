Québec : l'association des éditeurs confiée à Geneviève Pigeon

Les membres ont profité d’une matinée de conférences conçue pour les outiller sur les différents aspects de la gestion d’une entreprise, et la journée s’est terminée par une réception, accueillant un grand nombre de partenaires.

Les membres de l’ANEL ont renouvelé leur confiance en Geneviève Pigeon (L’instant même), qui a su relever avec brio les défis de sa première année à la présidence, à la suite du départ de son prédécesseur. Elle entame un mandat de deux ans pour représenter les membres de l’ANEL et contribuer au rayonnement du livre et des créateurs d’ici à l’échelle nationale et internationale.

Parmi ses réalisations en tant que présidente, on note le Québec à l’honneur au Festival du livre de Paris 2024, ainsi qu’une action plus soutenue de l’ANEL sur les dossiers prioritaires, tels que le droit d’auteur (et l’incidence de l’intelligence artificielle) et le financement du secteur du livre.

« C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je continuerai de représenter les éditrices et éditeurs de l’ANEL. Nous formons une association fantastique et capable d’accomplir des choses extraordinaires. J’ai hâte de voir ce que les années à venir nous réservent », a affirmé Geneviève Pigeon à la suite de son élection par acclamation.

La présidente se réjouit de pouvoir compter sur un conseil d’administration chevronné. L’assemblée a également élu hier Frédéric Brisson (Éditions David) comme secrétaire-trésorier, fort de son expérience dans l’édition franco-canadienne et de son engagement au sein d’autres organisations. Il succède à Anne Migner-Laurin (Les Éditions du remue-ménage), qui a été réélue, cette fois en tant qu’administratrice. Désigné l’an dernier comme administrateur, Maxime Raymond (Les Éditions de Ta Mère) a été élu cette année par l’assemblée. Trois éditeurs seront également désignés au cours des prochains jours pour compléter le conseil d’administration.

Élus l’an dernier, Véronique Fontaine (Fonfon) et Elodie Comtois (Écosociété), respectivement aux postes de vice-présidente et de représentante de Québec Édition, ainsi que Mariève Talbot (Groupe d’édition la courte échelle) et Jean Paré (Saint-Jean Éditeur) aux postes d’administrateurs, poursuivent leur mandat au sein du conseil d’administration pour une deuxième année.

L’ANEL salue le précieux apport de trois administrateurs sortants qui ont choisi de ne pas renouveler leur engagement : l’ancien président Jean-François Bouchard (Groupe Fides) et les administrateurs Gilles Herman (Septentrion) et Gautier Langevin (Frond froid).

Le rapport d’activités 2023-2024, désormais en ligne sur le site web de l’ANEL, met en lumière l’étendue des actions de l’Association, tant sur la scène nationale qu’internationale. Témoignant de la forte cohésion entre les membres, le rapport survole les événements marquants de l’année, comme les nombreuses représentations provinciales et fédérales, la richesse des services offerts aux membres et les multiples projets de promotion du livre québécois et franco-canadien, ici comme à l’étranger.

Crédits photo : ANEL