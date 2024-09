"J'étais fatigué de moi-même, alors je me suis intéressé à mon médecin"

À peine arrivé, il est formel : « Je suis crevé. » D'abord un voyage plus long que prévu, puis une rencontre et des signatures, et alors que la journée semblait finie, une interview surprise...

"Je suis un grand romantique"

Du Rire aux Larmes, voici l'intitulé de sa rencontre de ce vendredi, partagée avec Julie Estève et Agnès Vannouvong, qui ont publié en cette rentrée Tout ce que le ciel promet, au Seuil : « La modératrice, italienne, (Ndr. Manuela Corigliano) a été vraiment formidable. Elle a superbement bien lu mon livre et l'a sincèrement apprécié, ce qui a rendu notre dialogue d'autant plus plaisant. Je n'ai pas vu le temps passer. Les Italiens, comme elle l'illustrait si bien, sont vraiment des Français de bonne humeur. »

Et sinon, de quoi parle Médecine douce ? Avant d'en arriver à l'intrigue, la genèse : « Je commençais sérieusement à me lasser de moi-même, à m'auto-saoûler. J'étais tellement fatigué de moi-même que j'ai décidé de parler de la personne que je voyais le plus un temps, après moi, mon médecin. » Le toubib du roman a la cinquantaine, et en tire un certain dépit : « Il devient punk, comme pour défier la mort, décide de tout envoyer balader : son mariage, ses patients... Facture 150 euros pour des tests de HPI, travaille gratis pour d'autres, etc. Sa fille dit en substance : on ne peut pas aimer papa, maman a déjà essayé. »

La bascule se fait quand une femme entre un jour dans son cabinet, décrite comme « un geste ininterrompu de gestes réussis ». Pour la conquérir, il va s'abaisser aux pires extrémités... Et Nicolas Rey lui-même, irait-il par-delà bien et mal par amour ? « Je suis un grand romantique, c'est vrai. Le personnage de James Stewart dans La Vie est Belle apprend que son grand amour de jeunesse s'apprête à se marier. Sa mère lui dit qu'il doit tout faire pour l'en empêcher. Il répond qu'elle pense qu'en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Et elle de répondre, à la guerre non mon chéri... »

À noter la présence d'un autre personnage important dans ce roman, Nicolas Royan, qui passera de dealer de ce médecin à la dérive, à celui qui va l'aider à en sortir : « J'ai inversé ce qui est véritablement arrivé avec mon médecin, qui m'a sauvé. J'ai été un grand consommateur de cocaïne et d'alcool, mais je suis maintenant quelqu'un de clean. Cependant, si je dois avouer une seule dépendance qui perdure, c'est à ma compagne. Je me considère comme le plus heureux des drogués lorsqu'il s'agit de cette drogue. »

Reste l'écriture, qui n'a jamais abandonné Nicolas Rey. Il prépare le suivant : « Ce que je peux dire à ce sujet. Le narrateur assiste à un mariage, celui d'une amie de sa femme. Tout se déroule sans accroc : la cérémonie est émouvante, suivie d'un repas festif. L'arrivée du gâteau de mariage annonce la première danse des mariés, qui doit ouvrir le bal, marquent les moments forts de la soirée. Le marié attend la mariée, qui ne vient pas, et qui ne viendra jamais... »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Livres dans la boucle : Besançon au coeur de la rentrée littéraire