MOOC Wikidata 3e édition, centrée sur les enseignants du secondaire

Pour sa 3ème édition, le MOOC Wikidata revient du 1er octobre au 31 décembre. Entièrement gratuit et financé grâce aux dons, le MOOC est composé de 20 vidéos (2 à 7 minutes) illustrées par des BD, des schémas explicatifs et des exercices et animées par 6 personnes intervenantes.



Pour cette 3ème édition, l’association Wikimédia France a ajouté un chapitre “Gadgets de Wikidata” et des exemples concrets rencontrés dans le domaine scolaire pour mieux répondre aux questions des professeurs du secondaire. Wikidata permet d’acculturer les élèves à l’open data et aux bases de données en les faisant contribuer par exemple, sur des sujets qui les passionnent en classe (série, manga, histoire).





Le MOOC peut aussi toujours intéresser les étudiants et chercheurs, les personnes travaillant dans des galeries d’art, les bibliothèques, les archives ou encore les musées. Il reste accessible sans connaissances préalables mais nécessite de savoir parler le français, de disposer d’une connexion à Internet et de s’investir en moyenne entre 3 et 6 semaines, à raison d’une moyenne de 20 heures de travail personnel.



Actuellement 139 personnes ont obtenu leur certification au MOOC aux éditions précédentes. Pour obtenir la certification, qui n’a pas de valeur institutionnelle, les participants sont évalués par les autres participants du MOOC et doivent obtenir 70% de bonnes réponses aux 3 évaluations (évaluation continue et finale). Ils peuvent ensuite partager leur certification de réussite sur leurs réseaux sociaux professionnels.

Calendrier :

1 er septembre : Ouverture des inscriptions

1 er octobre 2024 : Lancement du MOOC

15 décembre : Date limite des inscriptions

31 décembre 2024 : Fin du MOOC Wikidata

Wikidata est la plus grande base de connaissances libre du monde, publiée sous licence CC0 (équivalent domaine public), avec plus 105 millions d’éléments et plus de 23 000 contributeurs et contributrices à travers le monde. Lancée en 2012, Wikidata a été conçue pour centraliser les données utilisées par les différents projets du mouvement Wikimédia (Wikipédia, Wikisource, etc.).

Depuis 2004, l’association Wikimédia France soutient le libre partage de la connaissance au travers des projets comme Wikipédia, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikisource... Tous les projets soutenus par l’association sont collaboratifs, financés en majorité par des dons et alimentés par des contributeurs et contributrices bénévoles.