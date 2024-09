Ancien PDG de Penguin, John Makinson se reconvertit dans l'événementiel

Une figure respectée des industries de l'édition et de la création à l'échelle internationale et voici comment on met des années d'expérience au service d'une manifestation littéraire, pour une nouvelle décennie de croissance. Espèrent en tout cas les organisateurs...

« En dix ans, le Bradford Literature Festival est passé du rêve de sa fondatrice à l’une des plus grandes et dynamiques, ainsi que des plus diverses et distinctives, conversations littéraires en Europe », assure l’ancien grand patron de Penguin Books.

« Je suis ravi de rejoindre le festival en tant que nouveau président alors que nous entamons notre deuxième décennie. Elle s’annonce encore plus passionnante que la première. »

C’est que sa carrière le son rôle de président-directeur général de Penguin, l’éditeur mondial, de 2002 à 2012, puis celui de président de Penguin Random House de 2012 à 2015.

Il préside actuellement le conseil consultatif des bibliothèques Bodleian à l’université d’Oxford et siège au conseil de Harvard University Press. Il est également directeur de Mercy Corps, une organisation humanitaire internationale, et a auparavant occupé les postes de président du National Theatre de 2010 à 2016 et de directeur général du Financial Times.

L’année 2024 a marqué une étape clé et un succès exceptionnel pour le Bradford Literature Festival, qui a célébré son 10e anniversaire avec une fréquentation record de 155 934 visiteurs venant de 24 pays.

Les moments forts du festival de 2024 comprenaient des événements avec Lemn Sissay, Miriam Margolyes et Shaykh Hamza Yusuf, l’ambassadeur palestinien Husam Zomlot, la double lauréate des Grammy Awards Corinne Bailey Rae, les humoristes Shaparak Khorsandi et Ruby Wax, l’historienne Mary Beard, ainsi que la pasteure et journaliste Kate Bottley.

À LIRE - Penguin Random House : fusion de deux éditeurs internationaux

Syima Aslam, directrice générale et artistique du Bradford Literature Festival, a exprimé son enthousiasme quant à sa collaboration avec Makinson : « En repensant aux réalisations du BLF, je me tourne vers notre prochaine ère, en capitalisant sur le succès de notre première décennie et en élargissant nos audiences pour avoir un impact social encore plus important. »

Et d’ajouter : « Grâce au leadership, au soutien et à l’expérience étendue de John Makinson dans les industries créatives, nous sommes prêts à renforcer notre présence nationale et mondiale, à élargir nos partenariats, et à contribuer encore davantage au cours des dix prochaines années. Nous restons engagés à rendre la littérature et les arts accessibles à tous, en créant un espace où les voix diverses peuvent s’épanouir. »

Alors que le Bradford Literature Festival continue de se développer, la nomination de Makinson marque un engagement renouvelé en faveur de la créativité, de l’inclusion et de l’impact social. Sous sa direction, le BLF est en bonne voie pour renforcer sa position en tant qu’événement culturel majeur au Royaume-Uni, et comme « le festival artistique le plus diversifié et inclusif d’Europe », en favorisant des conversations inspirantes qui unissent des publics de tous horizons.