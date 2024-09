Prix Max Gallo 2024 : 7 finalistes pour la première édition niçoise

Romancier, historien, essayiste, homme politique et académicien français, Max Gallo s’est beaucoup impliqué dans la sphère tant culturelle que politique française. Auteur de plus de 130 ouvrages, il s’est démarqué et a conservé une dimension historique très présente dans son œuvre.

Originaire de Nice, il a souvent rendu hommage à sa ville natale, notamment dans sa saga La Baie des Anges (Robert Laffont, 1976). Ce prix est une occasion pour cette ville d’honorer sa mémoire et le rayonnement qu’il a pu y apporter de son vivant.

Le jury, fait d’écrivains et d’historiens, est présidé par Emmanuel de Waresquiel (historien, éditeur, biographe, essayiste). Il se compose également de Marielle Gallo (avocate, femme politique, écrivaine), Maryvonne de Saint Pulgent (haute fonctionnaire, journaliste, critique, essayiste, musicienne)

Le forment avec eux Henri-Christian Giraud (historien, journaliste, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine), Didier Le Fur (historien), Jérémy Guedj (historien, maître de conférences, rédacteur en chef des cahiers de la Méditerranée) ainsi que Pascal Ory (Académie française, historien, essayiste, professeur).

Il se réunit le 20 septembre, et désignera le lauréat le 8 novembre prochain. Doté de 3000 €, le prix distinguera l’auteur d’un roman historique publié depuis le printemps(entre avril et septembre) 2024. La cérémonie se déroulera à la villa Masséna, musée d’art et d’histoire de Nice, et le prix sera remis par Christian Estrosi (maire de Nice, président de la Métropole Nice Côte d’Azur, président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Les 7 sélectionnés 2024 :

Mémoires sauvées de l'eau de Nina Léger (Gallimard)

Soleil noir de Jean-Paul Brighelli (L'Archipel)

Darwin, le dernier chapitre de Michel Moatti (Hervé Chopin)

L'honneur m'est plus cher que la vie de Jean-Michel Riou (Robert Laffont)

L'or maudit de Mireille Calmel (XO)

Mésopotamia d'Olivier Guez (Grasset)

Rubinstein & Davidoff de Marc Benveniste (Auteurs du Monde)

Crédits photo : lecreusois CC 0