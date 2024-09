Bourse Collection Monographie 2024 : les 7 lauréats de l'ADAGP

Pour cette 8e édition, le jury était composé de Stéphane Calais (artiste), Alexandre Crochet (rédacteur en chef adjoint à The Art Newspaper), Coline Davenne (conseillère artistique, programmation d’expositions au Palais de Tokyo), Ève Lambert (directrice de la librairie Yvon Lambert) ainsi que Thu Van Tran (artiste). Après examen de chaque candidature, 7 artistes ont été sélectionnés.

Les 7 lauréats de cette 8e édition :

Philippe Bazin accompagné par la philosophe Christiane Vollaire pour Politique de la représentation, publié par les éditions LOCO

Claire Chesnier pour Une éclaircie à la verticale (titre provisoire), publié par JBE Books

François-Xavier Gbré pour François-Xavier Gbré, publié par les éditions Cécile Fakhoury

Noémie Goudal pour Post Atlantica, publié par RVB Books

Shanta Rao pour Shanta Rao (titre provisoire), publié par Shimmer Press

Catherine Stahly Mougin, pour François Stahly — catalogue raisonné, publié par les éditions El Viso

William Wilson pour William Adjété Wilson. Un afropéen à Paris, publié par les éditions Gallimard

Créée en 1953, l'ADAGP est la société française de perception et de répartition des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques. Elle perçoit et répartit des droits, défend le droit d'auteur par des actions de lobbying et apporte un soutien matériel et financier aux auteurs et à leurs projets, par des prix et des bourses.

Crédits image : logo Bourse Collection Monographie / ADAGP