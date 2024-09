Cabourg envoie des mots à la mer

Organisé par la ville de Cabourg, le festival se distingue par son ouverture à tous les publics et par une programmation riche et variée. Il investit plusieurs lieux emblématiques de la ville, notamment le célèbre Grand Hôtel, le casino et la Villa du Temps Retrouvé, créant une synergie littéraire à travers toute la station balnéaire. L’objectif est clair : promouvoir la lecture, le livre et l’ouverture culturelle dans un cadre propice à la rêverie et à l’imaginaire.

Lors de cette édition 2024, 15 auteurs de renom seront présents pour rencontrer leurs lecteurs. Parmi eux, des écrivains emblématiques tels que Franck Pavloff, lauréat du Prix Cabourg du Roman pour L’Hôtel du Rayon Vert (Albin Michel), ou encore Muriel Barbery avec son roman Thomas Helder (Actes Sud). Ces rencontres, suivies de séances de dédicaces, se dérouleront principalement dans le cadre prestigieux du Grand Hôtel, un lieu cher à Marcel Proust.

L’événement met également à l’honneur des écrivains comme Philippe Jaenada, Yann Quéffélec, et Laurent Joffrin, qui interviendront lors de conférences littéraires, invitant les festivaliers à des moments d’échanges privilégiés autour de leurs œuvres. Les visiteurs pourront profiter de ces instants intimes, en libre accès, au Salon Marcel Proust.

Place de choix pour la jeunesse

En plus de la littérature généraliste, le festival réserve une attention particulière à la littérature jeunesse. En partenariat avec la librairie locale Pomme, Mouette et Colibri, le programme jeunesse propose des rencontres avec 12 auteurs, des ateliers et des dédicaces. Des auteurs renommés comme May Angeli, Vincent Cuvellier, ou encore Ludovic Lecomte animeront des séances de dédicaces et des ateliers d’illustration, comme celui de l’initiation à la bande dessinée par Timothée Léman.

La programmation inclut également des ateliers pour les plus jeunes, dès 6 ans, comme l’atelier d’illustration « Réalise un paysage marin » avec Léa Louis, ou encore une initiation au manga par Louï, un mangaka professionnel. Ces activités ludiques et éducatives visent à stimuler la créativité des enfants et à leur faire découvrir la littérature sous un nouveau jour.

Bienvenue dans les lieux emblématiques de Cabourg

Le festival Des Mots à la Mer ne se limite pas aux salles de conférences et aux ateliers. Il se propage dans toute la ville, invitant le public à explorer les lieux emblématiques de Cabourg. Des prix littéraires seront décernés au cours de l’événement, dont le Prix Cabourg du Roman et le Prix du Cercle Littéraire Proustien. Ces distinctions seront remises lors d'une cérémonie à la Villa du Temps Retrouvé, un lieu chargé d’histoire qui incarne l’âme littéraire de Cabourg.

Outre la littérature, les festivaliers auront l’occasion de découvrir les trésors architecturaux de la ville, notamment le Grand Hôtel, où Marcel Proust trouvait autrefois l’inspiration. Le casino de Cabourg, autre lieu emblématique du festival, accueillera des ateliers et des expositions, dont l’exposition « Le Tour du Monde en Gravure » par May Angeli, accessible au public tout au long du festival.

Un Festival Littéraire Hors Les Murs

Afin de toucher un public encore plus large, Des Mots à la Mer se déploie également « hors les murs » dans plusieurs institutions partenaires, dont le cinéma local et les commerçants de Cabourg. Par exemple, une projection-rencontre du film Du Temps des Marguerite en présence de l’auteur Vincent Cuvellier aura lieu au cinéma Le Normandie le 20 octobre.

Avec une offre variée qui associe littérature et découverte de la ville, ce festival s’affirme comme un rendez-vous littéraire majeur pour les passionnés de lecture, les familles et les amateurs de culture.