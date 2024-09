Neeting life : et si vous ne sortiez plus jamais de chez vous ?

Kentaro a 45 ans et en a passé vingt à travailler pour une entreprise de rénovation. Quand le Covid débarque, il trouve enfin une bonne excuse pour démissionner et vivre la vie dont il a toujours rêvé : en réclusion totale, sans plus jamais mettre un pied dehors.

Pour cela, il trouve un petit appartement isolé et délabré sans voisins, et s’y installe une tente de camping tout confort, avec matelas de sol, coupelle à chips et tablette montée sur pied pour lire des ebooks et regarder des séries toute la journée sans devoir bouger. Il a même prévu un urinal pour ne pas avoir à se lever quand il doit aller aux toilettes…

Streaming, online shopping

Ses courses, il se les fait livrer, et il a construit un système pour les récupérer par la fenêtre, sans avoir besoin d’interagir avec le livreur. Pour ses poubelles, il a bricolé son propre vide-ordures avec l’autorisation du propriétaire.

Comme il utilise l’entrée pour stocker des cartons, il ne lui est même plus physiquement possible de sortir. Ainsi Kentaro commence-t-il sa vie de neet (not in employment, education, or training) et fait-il de ce concept sociologique un art de vivre. Les trésors d’inventivité dont fait preuve Kentaro ont un petit côté fascinant qui ne manque pas d’humour.

Mais Kentaro était un peu trop confortablement installé à grignoter ses petits fromages à l’abri dans son sac de couchage. Des ombres viennent rapidement peser sur son quotidien par trop routinier. Quand vient la nuit et que Kentaro s’endort, ses traumas accumulés au fil de ses années en entreprise refond surface sous la forme de cauchemars tétanisants qui nous font comprendre pourquoi il a fui le monde.

Et puis, quelqu’un a essayé d’ouvrir la porte de son appartement, car le sel qu’il avait déposé sur la poignée est tombé. En vitesse, il achète en ligne une caméra de surveillance. Sauf que la caméra détecte une ombre devant la fenêtre, avant d’être violemment arrachée… Qui épie Kentaro ? Et dans quel but ?

Entre le slice of life et le thriller

Sauf que bientôt, même ses angoisses et l'ombre de son stalker paraissent secondaires par rapport à l’immédiateté du fléaux qui débarque : une jeune et jolie nouvelle voisine, qui bien sûr streame des jeux vidéos en hurlant sur sa console toute la journée.

Pour endiguer ses beuglements, Kentaro commence à regarder ses streams, puis en vient à jouer avec elle, et à tisser un improbable lien intergénérationnel en ces temps où le Covid éloigne tout le monde les uns des autres… Mais le jeu n’est pas le seul monde dans lequel plonge Kentaro. Il découvrit aussi des classiques de la littérature japonaise, notamment les notes d’un moine qui trouvent un étonnant écho avec son propre vécu.

Entre parodie de l'esseulement de notre époque et dénonciation de l’exploitation morale dans les entreprises, Neeting Life dresse de la société un portrait bien plus cinglant et subtil qu’il n’y paraît. Tetsuya Tsutsui s’empare avec acuité de l’isolement apporté par les technologies et les tire à leur paroxysme avec autant d’humour que de justesse.

Et au fil des pages, on sent monter la tension… Il est clair que quelqu'un poursuit à dessein Kentaro, et va parvenir d'un jour à l'autre à s'introduire chez lui. Pas de doute, le maître des thrillers technologiques, auteur de Prophecy (Ki-Oon) nous réserve une nouvelle fois un beau page-turner d’angoisse.

Un extrait de ce manga est proposé en fin d'article.