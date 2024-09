Écris-moi une histoire : être publié chez Gründ Jeunesse 

Gründ Jeunesse présente une vaste collection d'ouvrages illustrés destinés aux enfants, allant des tout-petits aux plus grands, encourageant ainsi leur éveil et nourrissant leur curiosité. Le jury récompense des textes écrits en français et inédits, compris entre 500 et 1500 mots, non illustrés et dont le public ciblé sera de 3 ans et plus. Il évaluera l’originalité du récit, la qualité de l’écriture et sa compatibilité avec le public visé.

Formé par des journalistes, libraires, professionnelles de l’édition et une bibliothécaire, le jury sera composé de Adeline Macéra (librairie Mollat, Bordeaux), Laurence Tutello (librairie Le ChatPitre, Paris), Natacha de Menditte (librairie Kléber, Strasbourg), Sonia Petit (librairie ICI, Paris) et Sophie Lelong (librairie de Paris, Saint-Étienne).

En feront également partie Emmanuelle Brengard (rédactrice en chef Abricot), Papoum Valérie Chevereau (rédactrice en chef Mille et une Histoires et Histoires Vraies), Camille Fortin (médiathèque de Chaponost), Alexandra Bentz, Chantal Janisson, Coralie Delecluse, Marva Prevost, Carole Ravalet et Lucie Dugit-Gros.

Les participants ont jusqu’au 31 octobre 2024 pour envoyer leurs manuscrits et il faudra attendre mars 2025 pour connaître le nom du lauréat. Ce dernier verra son travail édité par Gründ Jeunesse, après signature d'un contrat prévoyant une rémunération proportionnelle aux recettes, et travaillera avec un illustrateur choisi par l’équipe.

Pour participer au concours, il suffit de se rendre à cette adresse.