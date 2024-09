Manon Lescaut, Rimbaud et Olympe de Gouges stars de la rentrée

Arthur en tête des 200 meilleures ventes hebdomadaires, voici la quasi-assurance que les ouvrages scolaires occuperont cette semaine encore une place significative. Et voilà que Gaël Faye contrecarre les projections : 16.5111 ventes pour Jacaranda, et la deuxième place, devant cette chère Olympe de Gouges et sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui talonne de près avec 16.136 exemplaires.

En 4e place, de nouveau Arthur et ses Cahiers, cette fois en édition Belin (15.570 ex.) suivi de Freida Mcfadden et La femme de ménage (trad. Karine Forestier, J’ai lu) avec 14.391 lecteurs. Une autre romancière arrive en 6e position : Anna Stuart dont La Sage-femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury, en poche) se maintient depuis un bon moment : 14.359 ventes de mieux en poche.

Et puis le solaire reprend la main : Sido, les vrilles de la vigne, de Colette, œuvre prescrite au Bac, aligne 11.724 tomes de plus pour Livre de poche. En revanche, l’Abbé Prévost perd un peu de sa superbe pour atteindre la 8e place avec 11.577 exemplaires tout de même pour Manon Lescaut.

Melissa Da Costa ne disparaît pour autant pas des radars : 11.362 tomes de Tenir debout ont trouvé lectorat à leur pied. Et la 10e place revient ainsi à Olivier Norek, dont Les Guerriers de l’Hiver se vend à 11.181 exemplaires.

Observons de nouveau l’effet rimbaldien sur les ventes de livres : cette semaine, cinq éditions différentes des Cahiers de Douai figurent dans le classement, soit un volume de 56.068 exemplaires, pour quelque 153.000 €. Ah, joies et merveilles du domaine public…

Plus sérieusement, cette semaine 37 compte 41 nouvelles entrées dans les 200 meilleures ventes, ainsi que 5 titres qui conservent leur place. La plus belle arrivée, c’est Nayoa Matsumoto qui la signe, à double titre : Kaiju n° 8 Tome 12 se positionne respectivement en 19e et 53e places pour deux éditions de ce manga (trad. Sylvain Chollet).

Or, la dure loi de cet exercice s’impose une fois encore : pour que de nouveaux arrivants s’installent, il faut chasser les anciens… Cette semaine, c’est ainsi le Dictionnaire poche Larousse qui fait les frais des lois de la gravité et de l’amour de Newton pour les pommiers. 126 places de perdues pour l’ouvrage qui campe à la 187e position. Même pas mal.

Et comme tous les vendredis, prenons un peu de hauteur de vue : cette semaine 37 n’a pas été très folichonne avec un recul des ventes en volume de 1 % par rapport à l’an dernier. Entre les semaines 36 et 27, notons que les grandes surfaces alimentaires perdent 22 % toujours en volume.

Côté euros sonnants et trébuchants, aucune différence entre 2023 et 2024, avec un différentiel de 0, pile-poil pour 72,425 millions € de ventes. Mais un recul de 9 % par rapport aux 79 millions de la semaine précédente…

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

