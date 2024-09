Les cruciverbistes deviendront timbrés

Rapidement devenu très populaire dans la presse américaine, ce nouveau jeu va s’imposer au début de 1924 avec la sortie d’un premier recueil qui connaît un succès fulgurant. Les mots croisés deviennent un véritable phénomène de société. Les médias américains parlent alors de « crossword craze », la folie des mots croisés. Ils connaissent un tel succès aux États-Unis qu’ils ne tardent pas à franchir l’Atlantique.

La presse britannique ouvre le bal lorsque le Sunday Express publie une première grille le 2 novembre 1924. La presse française emboîte le pas avec une première grille publiée une semaine plus tard dans le Dimanche-Illustré, le supplément dominical du quotidien Excelsior. Elle est alors présentée en première page du journal sous le nom de « mosaïque mystérieuse ».

Les lecteurs se passionnent immédiatement pour ce nouveau jeu d’esprit. D’autres journaux sont bientôt contraints d’offrir une grille quotidienne à leurs propres lecteurs. Au cours de 1925, le jeu suscite un tel engouement en France, comme cela avait été le cas l’année précédente aux États-Unis, qu’il devient omniprésent dans la vie des Français.

Il fait la une des magazines, on en parle dans la presse, on organise des concours, on l’évoque dans les dessins humoristiques, les cartes postales, les chansons, les publicités. Ce succès ne se démentira pas au cours des décennies suivantes et, cent ans plus tard, les mots croisés comptent toujours de très nombreux adeptes.