Sélection du Prix Fondation Martine Aublet 2024

Le Prix, créé en 2012 et dôté d’un montant de 10.000 euros, couronne un livre de non- fiction (essai, document, biographie) lié aux disciplines scientifiques développées par le musée du quai Branly-Jacques Chirac : ethnographie, ethnologie, anthropologie, histoire de l’art des civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques (civilisations non occidentales).