NAP et Coup de Pouce s'unissent en faveur "d'une culture pour tous"

À partir du 30 septembre 2024, pour chaque exemplaire du numéro 24 de L’Éléphant Junior acheté dans les enseignes Maison de la Presse, Mag Presse et Point Plus, 2 euros seront reversés à l’association Coup de Pouce.

Cette initiative a un double objectif : mettre en avant des publications pédagogiques pour les enfants et soutenir une association engagée dans la promotion de la lecture dès le plus jeune âge, tout en luttant contre les inégalités à l’école.

« Une culture pour tous, une culture partout »

Pour valoriser les actions de l’association Coup de Pouce, l’opération sera largement mise en avant dans les enseignes participantes grâce aux dispositifs digitaux présents en magasin, que ce soit en caisse, en tête de gondole ou en vitrine.

C’est notamment le cas Maison de la Presse, Mag Presse et Point Plus, développés et animés par le groupe de distribution NAP. Cela représente au total 22 000. marchands de journaux et buralistes, partout en France. Ainsi, le partenariat noué par ce dernier avec l’association « n’est pas un hasard », expliquent-ils dans un communiqué. Avant de poursuivre : « il concrétise la volonté des deux structures d’affirmer ce crédo qui les anime : une culture pour tous, une culture partout ».

« Le choix du magazine sélectionné pour lier ce partenariat n’est, lui non plus, pas anodin », lancent-ils. Et pour cause, L’Éléphant Junior, récompensé aux Trophées Magazines 2024 dans la catégorie « nouvelle formule », est un titre culturel et pédagogique ambitieux, spécialement conçu pour les préadolescents : une période clé dans leur parcours scolaire.

Crédits image : Tim Pierce, CC BY 2.0