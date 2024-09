Éditeur et distributeur breton, Coop Breizh placé en redressement judiciaire

Installée à Spézet, dans le Finistère, la société Coop Breizh a obtenu son placement en redressement judiciaire, d'après un communiqué diffusé ce mercredi 18 septembre. Une semaine auparavant, elle s'était déclarée en cessation de paiement auprès du tribunal de Commerce de Brest.

Des difficultés financières

Créée sous la dénomination « Coopérative Breiz » en 1957, la structure est alors associative, et se consacre entièrement à la promotion de la culture bretonne, notamment par l'édition de livres. « E kalon sevenadur breizh » (« Au cœur de la culture bretonne »), elle ouvre bientôt plusieurs points de vente, dont un à Rennes.

L’activité de distribution se développe, suivie par la production musicale et, à la fin des années 1970, la diffusion. Dans les années 1980, sous la dénomination « Coop Breizh », elle gagne en assurance et en chiffre d'affaires. En 1997, elle se dote d'une nouvelle librairie, à Lorient, la seule encore en activité aujourd'hui.

En effet, depuis quelques années, l'activité n'est plus aussi florissante : un des responsables de la PME indique sans détour à France Bleu Breizh Izel que les résultats sont « catastrophiques ». Les ventes des produits Coop Breizh auraient ainsi diminué de 15 à 20 % malgré une présence dans 2000 points de vente environ et au sein de la librairie lorientaise, soit « des dizaines de milliers d'euros de pertes sur trois mois ».

Descendu à 2,72 millions € en 2020, le chiffre d'affaires de Coop Breizh s'est élevé en 2023 à 3,35 millions €, d'après les comptes sociaux de l'entreprise. Mais le résultat net affiche un déficit depuis plusieurs années, à hauteur de 95.000 € l'année dernière. Dans son communiqué, l'entreprise cite « la baisse du pouvoir d’achat, le contexte politique anxiogène, la météo défavorable au tourisme » comme causes possibles de ces ventes en berne.

Poursuivre l'activité

L'entreprise compte aujourd'hui 17 salariés, après avoir fermé sa librairie de Quimper et licencié le responsable de la production musicale fin 2022. L'année suivante, elle procédait aux cessions de ses fonds de commerce d'édition et de production d'œuvres musicales, afin d'éponger une partie des dettes accumulées.

« Malgré le contexte, c'est important de continuer à faire ce que l'on fait : sortir des nouveautés, promouvoir notre catalogue et les diffuser le plus largement possible », a assuré un des responsables de l'entreprise auprès de France Bleu.

La soixantaine de maisons d'édition distribuées par Coop Breizh retiennent aussi leur souffle, face aux difficultés de cet important acteur de la culture bretonne. Jean-Marie Goater, porte-parole de l’Association des Maisons d’édition de Bretagne (AMEB), rappelle que « [c]e que traverse Coop Breizh entraîne d'abord des difficultés économiques » pour certains partenaires.

« Des maisons d’édition n'ont pas touché ce qui leur revient dans le produit des ventes de livres, et cet argent permet de payer les auteurs, les imprimeurs, les maquettistes, les correcteurs, les illustrateurs, etc., tous les maillons de la chaîne. Donc on risque à la fois de se retrouver en grande difficulté, et de mettre à notre tour nos autres partenaires en difficulté. Il y a un effet domino », pointe-t-il auprès de France 3 Bretagne.

À LIRE - À Rennes, la librairie Le Forum du Livre sauvée par le groupe Socultur

Il appelle au soutien des salariés de Coop Breizh, dont la disparition endommagerait considérablement le paysage culturel, selon lui : « Avec ses 2000 points de vente, Coop Breizh est un réseau indispensable pour la diffusion et la distribution, qui permet d’avoir des ancrages un peu partout. En librairies bien sûr, mais aussi dans des musées, des supermarchés, des maisons de la presse, etc. Dans tout un tas de structures qui permettent de toucher des publics très différents, parfois très populaires. »

La région Bretagne est particulièrement dotée en petites et moyennes maisons d'édition, des associations ou des entreprises aux fondations souvent fragiles, très exposées aux difficultés économiques, d'après un rapport récent de l'Observatoire de l'économie du livre du ministère de la Culture.