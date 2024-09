Érotisme : neuf artistes adaptent Octavie Delvaux en BD

Fièvres proposera 9 + 1 façons d'aborder l'érotisme, pour un kaléidoscope de styles et de visions artistiques, en un seul livre.

Au cœur de ce renouveau se trouve Octavie Delvaux, une figure marquante de la littérature érotique moderne. Connue surtout pour son ouvrage Sex in the Kitchen, paru en 2012, elle a aussi publié de nombreuses nouvelles, compilées dans les recueils Punir d’aimer et À cœur pervers. Des œuvres qui mêlent humour, romance et explorations sensuelles. Octavie Delvaux a insufflé une nouvelle vie au genre érotique, en le dotant d'une perspective moderne et féministe.

Hier, il lui a dit : « Je repasserai demain. »

Il lui a susurré ces quelques mots à l'oreille, au sortir d'un orgasme retentissant, avant de partir, trop vite, lacets noués en hâte et col de chemise ouvert.

Depuis, le venin de ses paroles s'est infiltré dans son corps entier, il en a parcouru les innombrables ramifications, a semé des brisures d'espoir dans toutes ses terminaisons nerveuses…. Aujourd'hui, Cléa en est envahie, de la tête aux pieds.

« Je repasserai demain. » - La Jupe plissée, Octavie Delvaux (extrait)

La Musardine.

Pour la sortie de l'album en mars 2025, la maison a conçu deux éditions collector exclusivement disponibles à travers une campagne Ulule disponible jusqu'au 30 septembre prochain.

Deux éditions sont proposées : une collector avec une couverture signée Apollonia Saintclair et un titre en marquage à chaud, une jaquette spéciale, décorée d'un dessin en pleine largeur par Cheri. Cette édition inclut également un sketchbook de 48 pages qui présente une sélection de travaux préparatoires des artistes, ainsi que tous les goodies de la campagne à découvrir.



Un tirage de tête est également proposé en édition limitée à 99 exemplaires, chacun numéroté et réalisé en sérigraphie. Un très grand format de 192 pages imprimé sur papier premium, qui intègre un sketchbook de 128 pages de bande dessinée, 16 pages de texte, ainsi que 48 pages de croquis et travaux préparatoires. La couverture toilée, ornée d'un dessin d’Apollonia Saintclair en œillet et d'un titre en marquage à chaud, cache à l'intérieur une pochette avec 9 tirés à part sur papier d'art, signés par les artistes. Chaque exemplaire, qui inclut une nouvelle d’Octavie Delvaux en introduction, est également signé par l'autrice. Ce tirage comprend tous les goodies de la campagne Ulule.

Tirage de tête. La Musardine.

Les artistes qui composent le collectif du projet Fièvres :

Apollonia Saintclair, active depuis 2012 sur les réseaux sociaux, a rapidement conquis un public international. Saluée par Erika Lust, elle a illustré plusieurs couvertures pour La Musardine. Elle a également publié Ink is my blood, une série d'artbooks érotiques financés via Ulule. Dans Fièvres, elle collabore avec Octavie Delvaux sur La Reine de la nuit, un projet de quatrains érotiques inédits explorant l'animalité et le plaisir.

Chloé Cavalier, illustratrice et auteure de bande dessinée, est connue pour ses œuvres tendres aux couleurs pastel qui célèbrent l'amour et l'intimité. Elle travaille actuellement sur la tendresse sous toutes ses formes. Pour Fièvres, elle adapte Le Cadenas, une nouvelle qui plonge dans l'univers de la domination féminine à travers un quiproquo.

Cheri, après le succès de Symposium en 2019, continue d'explorer l'intimité dans ses œuvres. Pour Fièvres, il revisite Au cœur du bocage, une rivière, invitant les lecteurs à revisiter les souvenirs érotiques d'une femme en Normandie.

Elle se poste derrière le lavoir, en plein soleil, debout près du noisetier, le visage tourné vers le mur. Il est l'heure. Elle écarte les jambes et attend, les yeux fermés, un peu étourdie. Le sang pulse contre les parois de son sexe que l'air chaud berce tendrement. Un frou-frou d'herbe qu'on foule lui parvient. C'est lui. Il approche. Ses oreilles sifflent.

Ses joues empourprées sont bouillantes. Il est là, comme tous les jours, agenouillé derrière elle. Elle entend son souffle altéré par l'émotion.

Le chant mélodieux de la rivière accompagne leurs retrouvailles.

Françoise tressaille lorsqu'elle sent sa paume effleurer sa cheville.

Une onde voluptueuse court le long de sa jambe. La caresse remonte langoureusement sur le mollet, s'immisce entre ses cuisses.

« Tu es belle, tu es si belle », murmure-t-il. - Au cœur du bocage, une rivière, Octavie Delvaux (extrait)

La Musardine.

Luigi Critone, reconnu pour ses bandes dessinées historiques telles que Je, François Villon, combine son talent avec l'érotisme dans son artbook Variations. Pour Fièvres, il transforme Service militaire, l'histoire d'un conscrit initié au naturisme par son supérieur.

La Culotte cosmique, alias Inès Allahverdian, développe son univers sensuel sur les réseaux sociaux et dans le magazine Peau aime. Elle illustre La Jupe plissée pour Fièvres, décrivant l'attente passionnée d'une jeune femme pour son amant.

Janevsky, célèbre pour ses illustrations futuristes alliant robotique et érotisme, adapte pour Fièvres Sensually Yours, une nouvelle de science-fiction sur les robots sexuels, mêlant ses thèmes favoris.

Raven, du duo derrière la saga érochic Amabilia, adapte Serial Branleuse pour Fièvres, portrait d'une jeune femme qui trouve son plaisir exclusivement avec des sextoys, brisant les tabous de l'érotisme.

Michelle Reviglio, jeune auteure italienne, prépare pour Dynamite une bande dessinée nommée Goldie. Pour Fièvres, elle donne vie à Saint-Valentin, une soirée où un couple expérimente pour pimenter leur relation.

Deux planches du projet Goldie, à paraitre chez Dynamite en octobre 2024, de Michelle Reviglio. La Musardine.

Urbinno, illustrateur et peintre, auteur de Visions en bleu, adapte La Tentation de Palerme pour Fièvres, racontant les vacances italiennes de deux amies où tout semble permis.

La Musardine en est « persuadée » : « Ce projet ambitieux fera date dans le monde de la BD pour adultes. » Un projet audacieux qui est né d'une observation : malgré une dynamique notable dans l'édition, la bande dessinée érotique peine encore à se détacher des stéréotypes désuets qui l'ont longtemps définie. Le genre est en quête de nouvelles perspectives qui embrassent pleinement les nuances de la sexualité contemporaine, afin d'enrichir les imaginaires érotiques des lecteurs. Il y a aussi un besoin criant de perspectives féminines, souvent sous-représentées dans ce domaine, assure l'éditeur.

La Musardine.

Les fonds recueillis seront utilisés pour couvrir les frais de correction et de maquette, afin d'assurer une présentation impeccable, et permettront de financer l'impression non seulement des livres eux-mêmes mais aussi des diverses contreparties comme les jaquettes, les tirés à part et les goodies. En outre, les coûts d'expédition des livres et des contreparties aux contributeurs seront pris en charge grâce à ce financement, et la rémunération des auteurs sera facilitée.

L'objectif minimum de départ de 10.000 euros a été largement dépassé, avec 27.110 euros déjà récupérés, et il reste 11 jours de campagne. Les fonds excédentaires seront investis dans de futurs projets du label Dynamite.

Depuis 2002, sous le label Dynamite, les éditions La Musardine ont enrichi le marché du livre avec une sélection de bande dessinée et d'illustrations érotiques. Leur catalogue varié met en avant des rééditions de classiques (œuvres de Pichard, Bertrand, Riverstone, etc.) tout en introduisant des auteurs émergents tels qu'Axel, Michelle Reviglio et Urbinno, répartis sur six collections distinctes et avec une forte présence dans le domaine numérique. Chaque année, Dynamite lance environ vingt nouveaux titres en format papier. En 2021, La Musardine a été transformée en SCOP, gérée par ses employés.

Crédits photo : La Musardine