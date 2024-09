Décès de l'éditrice Sophie Charnavel, directrice de Robert Laffont (Editis)

Editis et CMI, qui partagent un actionnaire commun en la personne de Daniel Kretinsky, projettent de centraliser leurs activités parisiennes au 92 avenue de France, actuellement occupé par Editis, pour former un groupe puissant dans l'édition, la presse et la télévision. Plus : s’inscrire en leader de la création de contenus culturels et médiatiques en France...