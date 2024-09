Mangeuses de Lauren Malka remporte le prix Mange, Livre !

Le Prix Comics de la Critique ACBD 2024 est remis à Au-dedans, écrit et dessiné par Will McPhail, publié aux États-Unis par Mariner Books et adapté en version française par les éditions 404 Graphic, sur une traduction de Basile Béguerie. Il succède à Echolands tome 1 de W.Haden Blackman et JH Williams III.