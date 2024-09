Prix du livre “Les Visionnaires” 2025 : 10 ouvrages sélectionnés

Dix ouvrages sont en lice pour cette quatrième édition du Prix du Livre « Les Visionnaires » de Saint-Quentin-en-Yvelines. Parmi eux, trois livres vont être sélectionnés par les bibliothécaires du Réseau des médiathèques et différents acteurs culturels locaux (libraires, associations, groupes de lecture...).

La Présidente du jury cette année est Lilia Hassaine. Elle a remporté le prix du livre « Les Visionnaires » de SQY en 2024 pour le roman Panorama. Ce dernier a également reçu le prix Renaudot des Lycéens, et le Prix de la rentrée lors du festival Les écrivains chez Gonzague Saint Bris.

Les lecteurs qui souhaitent participer pourront ensuite voter pour leur roman préféré à partir du 19 novembre et jusqu'au 4 avril 2025 sur le site internet du Réseau des médiathèques, à cette adresse.

Le vote est composé à : 50% par le vote des lecteurs et 50% par le vote du jury (la Présidente du jury, des bibliothécaires, des libraires, des membres d'associations œuvrant dans le domaine du livre, et des auteurs).

Les prochains rendez-vous sont les suivants : Sélection de 3 livres - 17 octobre ; début des votes - 19 novembre ; Remise du Prix - 5 avril 2025.

Ce Prix a pour objectif de promouvoir le livre et la lecture, de sensibiliser le public au regard visionnaire des auteurs sur le monde, et à promouvoir les actions réalisées par le Réseau des médiathèques de SQY. La dotation du Prix s'élève à 5 000 €.

Les 10 titres retenus sont les suivants :

Cabane - Abel QUENTIN (Editions de l'Observatoire)

Berkeley, 1973. Une équipe internationale de quatre chercheurs interprète les résultats de l'IBM 360 qui prévoient un effondrement du monde au cours du XXle siècle. Le couple d'Américains Mildred et Eugene Dundee tente d'alerter l'opinion mondiale tandis que le Français Paul Quérillot cherche à devenir riche. Le Norvégien Johannes Gudson, quant à lui, sombre dans la folie.

Célèbre - Maud VENTURA (L'Iconoclaste)

Dès l'enfance, Cléo, Franco-Américaine fille d'universitaires, n'a qu'une obsession, devenir une chanteuse célèbre. Au fil des années, à la surprise de tous sauf d'elle-même, elle franchit tous les obstacles et devient une star mondiale, accumulant les millions de dollars, les villas à Los Angeles et les récompenses. Récit d'une ascension vers la gloire féroce, brutale et monstrueuse.

Conque - Perrine TRIPIER (Gallimard)

Des fouilles archéologiques dévoilent les restes d'une civilisation ancienne. Mandatée par l'Empereur pour les étudier, Martabée, une historienne de renom, excave de nombreux héros et autres mythes, sans savoir que de plus lourds secrets l'attendent sous le sable.

Les guerriers de l'hiver - Olivier NOREK (Michel Lafon)

La veille de Noël 1939, l'Union soviétique tente d'envahir la Finlande. Alors que les Russes s'attendaient à une guerre de quelques jours, les Finlandais se révèlent être des adversaires redoutables, aidés par une nature inhospitalière et un climat pouvant atteindre des températures négatives extrêmes.

Badjens - Delphine MINOUI (Seuil)

Chiraz, 2022. Au cœur de la révolte « Femme, vie, liberté », Badjens, une Iranienne de 16 ans, escalade une benne à ordures dans le but de brûler son foulard en public. Face aux encouragements de la foule, alors que la peur se dissipe peu à peu, le paysage intime de l'adolescente rebelle défile en flash-back : sa naissance indésirée, son père castrateur, ses premiers amours, sa soif de liberté.

Mesopotamia - Olivier GUEZ (Grasset)

Née en 1868 dans une famille richissime, Gertrude Bell est devenue la femme la plus influente de l'Empire britannique au début des années 1920. A la fois exploratrice, archéologue, écrivaine et espionne, elle incarne une forme d'héroïsme porté par son amour de l'Orient, de l'émancipation et de la diplomatie internationale. L'auteur relate ses mésaventures et rend justice à cette femme puissante.

Rousse ou Les beaux habitants de l'Univers - Denis INFANTE (Tristram)

Sur une terre que les hommes ont désertée et où l'eau est devenue rarissime, Rousse entame un périple à la recherche de cette ressource vitale. La jeune renarde, accompagnée d'un vieux et sage corbeau nommé Noirciel, vit une véritable odyssée au cours de laquelle elle découvre les vestiges de la vie humaine et rencontre d'autres voyageurs. Premier roman.

Le sentiment des crépuscules - Clémence BOULOUQUE (Robert Laffont)

Londres, juillet 1938. Sur l'insistance de Dali, qui idolâtre Freud et trépigne de lui montrer une de ses toiles, Zweig présente son ami peintre à l'analyste. Accompagnés de Gala, l'épouse de Dali, et de son agent, ils sont accueillis par Anna Freud. Cette rencontre, ponctuée par les extravagances de l'artiste, agit comme un révélateur, confrontant chacun à ses démons et à ceux de l'époque.

Terres promises - Bénédicte Dupré La Tour (Les éditions du Panseur)

Amérique, XIXe siècle. Lors de la conquête de l'Ouest, des voix oubliées luttent pour s'en sortir, entre colons, exilés et indigènes: Ele anor, la prostituée qui attend sa vengeance, Kinta, qui s'émancipe de sa tribu, Morgan, l'orpailleur prêt à tout pour défendre sa concession ou encore Mary, qui arpente les champs de bataille. Premier roman.

La vie meilleure - Etienne KERN (Gallimard)

Un retour sur la vie d'Emile Coué, précurseur du développement personnel, dont la méthode optimiste permet à chacun de trouver la clé du bonheur et du bien-être.

Un extrait des différents ouvrages est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Lilia Hassaine, présidente du jury, avec à sa gauche, Thomas Gunzig, à sa droite, Laurent Petitmangin, les deux autres finalistes © Prix Les Visionnaires