Un mois de l'Imaginaire consacré au Vivant – et ce qu'il représente

Le Mois de l’Imaginaire est une célébration dédiée aux littératures de l’imaginaire : fantasy, fantastique, science-fiction et leurs multiples sous-genres. Organisé par des maisons d’édition francophones, cet événement se déroule chaque année en octobre depuis 2017, avec pour objectif de promouvoir ces genres en librairie et dans les médias.

Toutes se rassemblent autour d’un thème commun pour promouvoir et faire rayonner l’imaginaire en librairies et dans les médias, grâce à de nombreuses actions : opérations commerciales, rencontres et dédicaces, prises de parole, supports pédagogiques, catalogues thématiques, animations sur les réseaux sociaux et plein d’autres surprises.

Chaque année, l’événement réaffirme son engagement à mettre les littératures de l’imaginaire à la portée de tous, qu’il s’agisse de passionnés ou de nouveaux lecteurs, tout en mettant en lumière la diversité et la richesse de ces genres auprès du grand public.

Et pour octobre 2024...

Le petit-déjeuner de lancement aura lieu le 30 septembre. Cette année, Le Mois accueillera Guillaume Chamanadjian, responsable du développement marketing Diffusion chez Interforum et auteur de la saga La Tour de Garde, coécrite avec Claire Duvivier.

Il présentera une étude chiffrée sur l’évolution du segment imaginaire ces dernières années. Des conférences en ligne seront également proposées, et un live mi-octobre abordera le thème de cette année : le vivant.

Cette édition du Mois interrogera sur le vivant et ce qu'il représente. Ce questionnement ouvre la voie à de multiples réponses, dont les enjeux se déploient comme des lianes, s’étendant dans toutes les directions de la pensée. Chaque éditeur de l’association a ainsi sélectionné deux titres à mettre en avant dans le catalogue, explorant le vivant sous toutes ses formes, qu'il soit animal, végétal, extraterrestre ou artificiel.

« Nous vous invitons donc à plonger dans la découverte de ces titres qui vous feront découvrir les plus belles aventures et vous proposeront les réflexions philosophiques les plus vertigineuses », assurent les éditeurs impliqués dans l'événement.

Le public est invité à découvrir ces œuvres, qui promettent des aventures captivantes et des réflexions philosophiques profondes. L’équipe se réjouit de célébrer ce nouveau Mois de l’Imaginaire, et de poursuivre la promotion et le soutien des mondes de l’imaginaire, tout en accueillant de nouveaux projets.

Pour plus d'informations, à venir, retrouver le site du Mois de l'imaginaire.