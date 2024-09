Nord Sentinelle - Contes de l'indigène et du voyageur

Jérôme Ferrari tisse, sous la forme de huit contes inattendus, le récit d'un fait divers singulier, composant une fresque aux méandres traversant temps et espaces, points de vues variés, légendes, histoire et témoignages de personnages incarnés en profondeur dans leurs paradoxes et leurs destins rocambolesques.

Le narrateur ne s'épargne pas, désabusé, acteur et assistant à l'inévitable. La référence au Peuple isolé des Sentinelles, vivant sur l'île North Sentinel, est d'emblée convoquée, pour évoquer ce à quoi bêtise et cupidité condamnent son île et ses indigènes Corses.

On rit, on s’instruit, on réfléchit, l'humour côtoie l'étonnement.

Un régal de littérature.