Fête du livre : “Ouvrir de nouvelles portes littéraires

Depuis la création de la Fête du Livre par Jacques Plaine en 1986 à Saint-Étienne, cet événement ouvre, pendant quelques jours, de nombreuses portes aux lecteurs, qu'ils soient stéphanois ou venus d'ailleurs. Bernard Pivot, défenseur passionné du livre et de la langue française, écrivait : « Lire n’est pas se retirer du monde, c’est entrer dans le monde par d’autres portes. »

Ce sont ces portes que la Fête du Livre continue d'ouvrir, offrant un accès à l'actualité littéraire française et internationale ainsi qu'à la jeune création.

La littérature spécialisée pour le jeune public y trouve également sa place, offrant aux plus jeunes une première immersion dans le monde de la lecture. Située en plein cœur de la ville, la Fête du Livre est avant tout un espace de rencontres entre auteurs et lecteurs, enrichi par un programme varié incluant des animations, des expositions, des battles de BD, de la littérature régionale et son incontournable Festival Les Mots en scène, qui promet de beaux moments de partage.

Pour cette prochaine édition, en raison du récent jumelage entre Saint-Étienne et la ville de Kapan en Arménie, un accent particulier sera mis sur la littérature arménienne. Cette démarche permet d'ouvrir de nouvelles portes vers la Transcaucasie et d'explorer des œuvres contemporaines souvent méconnues mais profondément émouvantes.

La prochaine édition automnale sera donc un véritable voyage littéraire. Après l'obtention en 2023 du label reconnaissant la qualité d'accueil de la Fête du Livre, nul doute que la chaleur, l'enthousiasme et l'attention des bénévoles stéphanois continueront de faire la réputation de cet événement. La soirée d’inauguration de cette 38e édition se tiendra le vendredi 11 octobre 2024 à la Comète, suivie de la cérémonie de remise des prix littéraires, un moment attendu de tous.

Cette 38e édition de la Fête du Livre met en lumière plusieurs auteurs et événements littéraires majeurs. Cécile Coulon, écrivaine connue pour ses romans et sa poésie, sera présente lors de plusieurs moments clés, notamment une conférence performance et un grand entretien. Marie Pavlenko, marraine du Festival Les Mots en scène, proposera une lecture musicale de son ouvrage La Main rivière, en collaboration avec la violoncelliste Maëva Le Berre.

Pierre Gagnaire, grand chef cuisinier, revient à Saint-Étienne comme invité d’honneur pour présenter son livre Une Vie en cuisine. Philippe Besson, parrain de cette édition, partagera son dernier roman tandis que Christophe Arleston, scénariste de BD et fondateur de Drakoo, aura une carte blanche littéraire.

Enfin, la maison d’édition Hélium sera célébrée pour ses 15 ans avec la participation de plusieurs auteurs comme Benjamin Chaud, Laurent Moreau, Carine Prache et Julia Wauters.

Le programme complet est à découvrir ci-dessous ou à télécharger :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0