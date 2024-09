12 artistes dessinent Bordeaux dans un calendrier

Les artistes mettent en scène divers personnages dans des lieux importants de Bordeaux. Ils sont au nombre de 12, et représentent les mois de l'année à venir. 6 femmes ont participé au projet : Sita, Marion Duclos, Sandra Cardona, Anne Perrine Couët et Yoon-Sun Park, aux côtés du même nombre d'hommes. C'est ainsi que Boris Guilloteau, Nicolas Dumontheuil, Alain Glowczak, Quentin Rigaud, Léonard Chemineau, Lucas Varela, et Dav ont mis leur talent au service de ces représentations de Bordeaux.

Le projet a un but affirmé : soutenir les artistes locaux. La librairie souhaite mettre les artistes en valeur, et assure ne prendre aucune marge sur les exemplaires vendus. Dans cette optique, les originaux seront exposés et disponibles à la vente dans la librairie tout le mois de décembre. Elle reversera ainsi l’intégralité des sommes perçues aux artistes, pour soutenir leur travail de création.

Un lieu de rassemblement

La librairie Krazy Kat, fondée en 2004 (et anciennement nommée BD Fugue Café), est une institution bordelaise de la bande dessinée dans toutes ses représentations et propose aussi des figurines, posters et autres produits dérivés. Située au coeur du vieux Bordeaux, elle invite régulièrement des auteurs en séances de dédicaces, conférences, concerts en BD, et invente d'autres projets destinées à maintenir un lien entre les artistes et le public.

llustration du calendrier réalisée par Léonard Chemineau

Le calendrier est vendu au prix de 14,95 € dans les librairies Krazy Kat et Manga Kat ainsi qu'à l'Office de Tourisme de Bordeaux Quinconces et dans les boutiques de souvenirs de la ville.

Crédits image : Krazy Kat