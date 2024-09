Tout le bleu du ciel : envie de faire partie du film ?

L’immense succès de Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa, a largement dépassé les frontières de l’écrit pour inspirer d’autres artistes. Une adaptation en bande dessinée, scénarisée par Bénédicte Carboneill, dite Carbone, et illustrée par Juliette Bertaudière, a déjà séduit 4673 lecteurs depuis sa sortie, le mercredi 14 août 2024 (source : Edistat).

Son nouveau roman, Tenir Debout, figure déjà parmi les meilleures ventes de la rentrée littéraire avec 71.902 exemplaires écoulés. Désormais, c’est au tour des caméras de s’emparer du phénomène Mélissa Da Costa. Et pour ce faire, les équipes de production de TF1 adaptent Tout le bleu du ciel en téléfilm.

Hugo Becker dans la peau d’Émile

L’intrigue retrace l’histoire d’un homme et d’une femme, inconnus l’un pour l’autre, qui entreprennent ensemble un ultime voyage à travers la France. Émile, touché par un Alzheimer précoce, prend la direction du Sud à bord d’un camping-car, résolu à profiter des derniers moments avant que sa mémoire ne disparaisse. À ses côtés, Joanne, une femme énigmatique rencontrée par le biais d’une annonce, semble également vouloir échapper à son passé.

À LIRE – Mélissa Da Costa, marraine du Prix Unicef de littérature jeunesse

Le jeudi 27 juin, TF1 a dévoilé les acteurs qui incarneront ces mêmes personnages. Camille Lou, bien connue du public pour ses rôles dans Les Bracelets rouges, Le Bazar de la Charité et Les Combattantes, interprétera Joanne. À ses côtés, Hugo Becker jouera Émile.

Les deux comédiens ont déjà partagé l’écran dans Je te promets, l’adaptation française de la série américaine This is Us, où ils jouaient Florence et Paul Gallo, les parents des protagonistes.

Tournage dans les Pyrénées-Orientales

Le tournage est prévu dans les Pyrénées-Orientales, mais il manque encore quelques figurants. C’est pourquoi la production lance un casting adressé à toutes les personnes vivant à proximité d’Eus, Prades, Villefranche de Conflent et alentours, car « aucun défraiement pour le déplacement ne sera envisagé par la production ».

Pour les scènes se déroulant dans un hôpital, la production recherche des hommes et des femmes âgés de 20 à 60 ans, disponibles toute la journée du 3 octobre 2024 pour interpréter des patients. Des volontaires âgés de 25 à 40 ans seront également sollicités pour jouer le rôle d’infirmiers et d’aides-soignants, avec une préférence pour les véritables professionnels du secteur médical.

Recherches de figurants : touristes, serveurs et cuisiniers

La production recherche également des individus âgés de 60 à 80 ans pour jouer des touristes, disponibles les 8 ou 9 octobre 2024. À proximité des Angles, divers rôles sont encore à pourvoir pour une scène d’auberge, notamment un couple de clients entre 60 et 70 ans, un cuisinier de 40 à 45 ans, ainsi qu’une serveuse âgée de 25 à 30 ans, disponibles le 23 septembre 2024.

Un camping-car recherché pour le tournage

Le fameux camping-car, élément central de Tout le bleu du ciel, doit lui aussi être sélectionné. La production lance un appel aux hommes et femmes âgés de 25 à 70 ans, propriétaires d’un camping-car ancien, au style vieilli ou patiné, ou d’une caravane (les vans aménagés et les combis Volkswagen ne sont pas acceptés), pour participer au tournage les 25 ou 26 septembre 2024. Une indemnité de 50 euros sera offerte par véhicule sélectionné.

Modalités d’inscription

Les candidats retenus seront rémunérés à hauteur de 94,94 € brut par jour. Pour postuler, il est demandé d’envoyer un mail à toutlebleucasting@gmail.com avec comme objet « FIGURANTS HÔPITAL OU TOURISTES ». Il est nécessaire de joindre les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro de téléphone, taille, photos récentes en portrait et en pied, ainsi que les dates de disponibilité.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Crédits image : © Pascal Ito