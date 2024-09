Maylis de Kerangal, lauréate de la 8e édition du Prix Patrimoines

Le Prix Patrimoines distingue, depuis 2016, un roman de la rentrée littéraire portant un regard sur le monde et la société, et récompense l’excellence de la langue française, considérée comme héritage précieux à transmettre, faisant partie de notre « patrimoine ».

Pour cette 8e édition, le jury était composé d’Irène Frain (romancière, journaliste, Prix Interallié, Prix Goncourt des lycéens) ; de Baptiste Liger (directeur de la rédaction de Lire Magazine) ; de Daniel Picouly (écrivain, dramaturge, Prix Renaudot, président du jury) ; de Jean-Marc Ribes (président du directoire de Louvre Banque Privée) ; de Laïla Séfrioui (responsable de la communication de Louvre Banque Privée).

En faisaient également partie François Sureau (avocat, écrivain, membre de l’Académie française) ; Didier Van Cauwelaert (écrivain, dramaturge, prix Goncourt, Prix Marcel Pagnol) ; Pierre Vavasseur (écrivain, poète, auteur-interprète, journaliste culturel au Parisien Hebdo et « des minutes de lumières en plus ») ; Olivier Weber (écrivain voyageur, grand reporter, prix Albert-Londres, Prix Joseph-Kessel, Prix Pierre-Loti) et Floryse Grimaud (secrétaire générale et organisatrice du Prix).

Maylis de Kerangal succède à Sorj Chalandon, lauréat de la 7e édition pour son roman L'Enragé publié aux éditions Grasset.

Éditrice et romancière, elle aborde avec sensibilité des thèmes puissants, comme dans Réparer les vivants, œuvre maintes fois primée. Jour de ressac est un roman mené sur le mode d’une enquête policière qui met en scène la ville du Havre, avec son passé de ville martyre de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. En suivant le fil d’une histoire d’amour oubliée, la narratrice revisite la reconstruction de cette ville, son présent gangréné par le trafic de drogue, les espoirs de tant d’émigrés qui transitent par ce grand port, la vie quotidienne, la beauté des lieux.

Pour rappel, la sélection 2024 comprenait cinq titres :

Jacaranda de Gaël Faye (Grasset)

Jour de ressac de Maylis de Kerangal (Verticales)

Mythologie du 12 de Célestin de Meeûs (Éditions du sous-sol)

Nord Sentinelle de Jérôme Ferrari (Actes Sud)

Wunderland de Pauline Clavière (Albin Michel)

Crédits image : La lauréate du Prix Patrimoines 2024 (Prix Patrimoines)