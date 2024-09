La langue française n'est pas démunie, face au mix et au ranking

La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Elle est composée de membres de droit et de douze personnalités qualifiées, pour 19 personnes au total. La Commission se réunit une fois par mois, et peut consulter de nombreux experts pour identifier les termes, proposer des équivalents et rédiger les définitions correspondantes.

Le Journal officiel de ce 19 septembre fait apparaitre deux recommandations de la Commission, émises au sujet de termes utilisés dans des domaines assez proches, l'éducation et l'enseignement supérieur.

Le dire en français

Le terme anglais « mix », soit « mélange » ou « mixage », est apparu il y a quelques années dans le domaine de l'éducation pour désigner un parcours basé sur plusieurs modalités pédagogiques. Par exemple, un cours à distance peut être suivi d'une session en classe, face à un professeur, puis d'un exercice s'appuyant sur un jeu vidéo, pour renforcer et contrôler les acquis.

La Commission l'a retrouvé dans plusieurs expressions « ambigües », dont « mix learning, mix pédagogique, mix de formations, mix formation, ou mix de compétences ». Pour plus de clarté, elle propose d'utiliser des adjectifs français plus appropriés, ou d'avoir recours à une expression spécifique.

Lorsque cet anglicisme renvoie à une combinaison de modalités d'enseignements, en présence ou à distance, la Commission d'enrichissement de la langue française rappelle qu'elle recommande d'employer les adjectifs combiné, -e (Journal officiel du 10 janvier 2017) et hybride (Journal officiel du 8 février 2023). Lorsque le terme s'applique à la formation en alternance, c'est précisément le mot alternance qu'il convient d'utiliser. Dans le cas du mix de compétences, la Commission d'enrichissement de la langue française recommande d'utiliser des expressions telles que combinaison de compétences, diversité de compétences. – La Commission d'enrichissement de la langue française, JO du 19 septembre 2024

L'autre terme est « ranking », toujours issu de l'anglais, qui peut désigner un classement, ou la place occupée dans celui-ci. Il a fait son apparition dans le domaine de l'enseignement supérieur à la faveur de la concurrence accrue entre les établissements, qui cherchent à se distinguer par leur place dans différents palmarès.

À ce titre, la Commission d'enrichissement de la langue française rappelle « qu'il existe déjà en français un certain nombre d'équivalents capables d'exprimer ces notions et recommande, en fonction du contexte, d'utiliser classement, palmarès, place ou rang de classement ».

Tout simplement.

Photographie : installation au sein de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts (Aisne) (Patrick, CC BY-SA 2.0)