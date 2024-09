Des ouvrages pour devenir meilleur au blackjack

Le blackjack est un jeu de cartes emblématique qui a captivé des générations de joueurs. Traditionnellement joué dans les casinos physiques, ce jeu oppose les joueurs à la banque, représentée par le croupier. L'objectif est simple : obtenir une main dont la valeur totale est plus proche de 21 que celle du croupier, sans dépasser ce nombre. Les cartes ont des valeurs spécifiques : les cartes numérotées valent leur valeur faciale, les figures (valet, dame, roi) valent 10 points, et l'as peut valoir 1 ou 11 points, selon ce qui est le plus avantageux pour le joueur.

Les règles et le déroulement du Jeu

Le jeu commence par la distribution de deux cartes à chaque joueur et au croupier. Les joueurs peuvent voir leurs deux cartes, tandis que le croupier montre une seule de ses cartes. Ensuite, chaque joueur décide de ses actions : tirer une carte supplémentaire (hit), rester avec les cartes actuelles (stand), doubler la mise (double down) en recevant une seule carte supplémentaire, ou diviser une paire (split) pour jouer deux mains séparées. Le croupier, quant à lui, doit suivre des règles strictes, généralement en tirant des cartes jusqu'à atteindre au moins 17 points.

L'évolution du Blackjack en Ligne

Avec l'avènement de l'ère numérique, le blackjack a trouvé une nouvelle vie dans les casinos virtuels. En effet, le casino en ligne offre une expérience de jeu accessible à tout moment et en tout lieu, permettant aux joueurs de profiter du blackjack depuis le confort de leur domicile. Les plateformes en ligne proposent souvent des variantes du jeu, des bonus attractifs et des options de jeu en direct avec des croupiers réels, recréant l'ambiance des casinos traditionnels.

Jouer au blackjack en ligne présente plusieurs avantages. Les joueurs peuvent choisir parmi une multitude de variantes du jeu, chacune avec ses propres règles et caractéristiques. De plus, les casinos en ligne offrent souvent des bonus de bienvenue et des promotions régulières, augmentant ainsi les chances de gains. Les joueurs peuvent également profiter de tutoriels et de guides en ligne pour améliorer leurs compétences et stratégies, rendant le jeu encore plus accessible et attrayant.

Le blackjack : Apprenez l'excellence (126 pages, Bornemann, 2005)

Signé par Français Montmirel, cet ouvrage n’est malheureusement plus réédité, mais on peut toujours le trouver sur le marché de l’occasion. Attention cependant, son prix a quelque peu tendance à s’envoler ces dernières années, au regard du succès que remporte de plus en plus le blackjack à travers le monde.

Parce que le joueur dispose d'une variété d'actions qui lui permettent d'affiner son jeu et de minimiser les effets du hasard, voire de les tourner à son avantage, ce manuel vous enseignera, page après page, les techniques gagnantes qui feront de vous un adversaire redoutable pour le croupier, envié par les autres joueurs. Écrit par le plus grand spécialiste français du sujet, ce guide est à la fois concret, pédagogique et extrêmement détaillé.

Le casino pour les nuls (Editions First, 2007)

Là aussi, il faudra vous armer de patience pour trouver cet ouvrage qui n’est plus réédité, seulement présent sur le marché de l’occasion. Mais, comme tous les autres guides édités dans cette célèbre collection des éditions First, ce livre vaut le détour par la clarté de son propos qui n’a rien perdu de son actualité.

Si les différents jeux accessibles dans un casino sont présentés, une place importante est faite au blackjack pour éclairer les amateurs de ce jeu de cartes. Vous serez ainsi amené à mieux maîtriser les règles et les subtilités de ce jeu. En découvrant les stratégies à appliquer, vous serez aussi mis au fait des mots en usage chez les professionnels de ce secteur.

Comment battre le Blackjack ! (190 pages, Editions Fantaisium, 2014, 20,50 €)

Encore une fois, tout est dans le titre, et l’auteur, Edward Thorp, nous en met plein la vue pour assurer notre réussite. Si cet ouvrage a d’abord eu un très grand succès aux Etats-Unis, il est à présent aussi disponible en français, et c’est une chance, c’est le cas de le dire, pour les adeptes du blackjack.

Derrière son auteur se cache un mathématicien de talent qui n’hésite pas à présenter avec une grande clarté toutes les techniques et tous les calculs qu’il a pu mettre en œuvre pour assurer sa réussite. Considéré encore aujourd’hui comme un maître incontournable, Edward Thorp a mis au point des stratégies fondées sur les cartes visibles qui assurent un gain important en termes de chances de réussite.

