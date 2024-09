Finances personnelles : des guides à consulter

La gestion financière des comptes pour une famille de la classe moyenne est cruciale pour assurer une stabilité financière et atteindre des objectifs à court et long terme. Et les enjeux sont de taille, même si parler d’argent peut sembler, au premier abord, bien vulgaire. Être responsable, au sein d’une famille, c’est précisément se préoccuper aussi, voire surtout, des basses considérations qui permettent ensuite de vivre plus sereinement d’amour et d’eau fraîche !

Budgétisation et suivi des dépenses

Il est essentiel de s’entendre sur les dépenses courantes auxquelles il faut faire face. Créer un budget mensuel ou annuel pour suivre les revenus et les dépenses permet de comprendre où va l'argent et d'identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées. Si le système des enveloppes a acquis, avec les réseaux, un très grand succès, on peut tout à fait le pratiquer via différents comptes, avec un compte pour chaque domaine de dépenses (paiements des charges de la vie courante, épargne, paiement des vacances...)

On peut aussi utiliser des outils comme des applications de gestion financière ou des feuilles de calcul pour suivre les dépenses quotidiennes et s'assurer qu'elles restent dans les limites du budget. Le suivi des dépenses permet également de repérer les habitudes de consommation et de les ajuster si nécessaire. Par exemple, si les dépenses en restaurants sont élevées, il peut être judicieux de réduire ces sorties et de cuisiner plus souvent à la maison. De même, les abonnements inutilisés peuvent être résiliés pour économiser de l'argent.

Épargne et Investissement

L'épargne est un autre aspect crucial de la gestion financière. Constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses courantes est une priorité. Ce fonds permet de faire face aux imprévus comme la perte d'emploi, les réparations de voiture ou les frais médicaux. En plus de l'épargne d'urgence, il est important de penser à l'épargne à long terme. Investir dans des produits financiers comme les comptes d'épargne, les plans d'épargne en actions, ou les assurances-vie peut aider à préparer des projets futurs tels que l'achat immobilier, les études des enfants, ou la retraite.

Les investissements doivent être diversifiés pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Par exemple, une partie de l'épargne peut être placée dans des actions, tandis qu'une autre peut être investie dans des obligations ou des biens immobiliers. La diversification permet de réduire l'impact des fluctuations du marché sur le portefeuille global.

Gestion des Dettes

La gestion des dettes est un enjeu majeur pour de nombreuses familles. Il est important de prioriser le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé pour réduire les coûts financiers. Établir un plan de remboursement peut aider à éviter l'accumulation de dettes. Lorsque vous contractez des prêts, pensez à recourir au mini prêt, la période d’engagement est moins importante que si vous empruntez des sommes très importantes. Ensuite, pour le remboursement, pratiquer la méthode de la boule de neige consiste à rembourser d'abord les dettes les plus petites, puis à utiliser l'argent économisé pour rembourser les dettes plus importantes.

L'utilisation responsable du crédit est également essentielle. Les cartes de crédit doivent être utilisées avec prudence pour éviter les achats impulsifs et ne pas s'endetter davantage. Il est recommandé de payer le solde complet chaque mois pour éviter les intérêts.

Planification des Dépenses Importantes

Planifier les dépenses importantes est crucial pour éviter les surprises financières. Par exemple, l'achat d'une maison nécessite une planification et une épargne préalables. Il faut tenir compte des coûts initiaux comme l'apport personnel et les frais de notaire, ainsi que des coûts récurrents comme l'hypothèque, l'assurance, et l'entretien. De même, prévoir les coûts liés à l'éducation des enfants, y compris les frais de scolarité, les fournitures scolaires et éventuellement les frais universitaires, est essentiel.

La planification des dépenses importantes permet également de profiter des opportunités d'économies. Par exemple, acheter des fournitures scolaires en solde ou profiter des promotions pour les achats importants peut aider à réduire les coûts.

Assurance et Protection

L'assurance est un élément clé de la gestion financière. Souscrire une assurance santé adéquate permet de couvrir les frais médicaux imprévus. De même, envisager des assurances vie et invalidité peut protéger la famille en cas de décès ou d'incapacité de travail. Assurer les biens matériels, comme la maison et la voiture, est également important pour se protéger contre les pertes financières en cas de sinistre.

Les assurances doivent être régulièrement réévaluées pour s'assurer qu'elles répondent toujours aux besoins de la famille. Par exemple, si la famille s'agrandit, il peut être nécessaire d'augmenter la couverture de l'assurance vie.

Éducation Financière

L'éducation financière est essentielle pour une gestion financière efficace. Se tenir informé des meilleures pratiques en matière de gestion financière et des nouvelles opportunités d'investissement peut aider à prendre des décisions éclairées. Enseigner les bases de la gestion financière aux enfants est également important pour les préparer à une vie financière responsable.

L'éducation financière doit être continue. Les marchés financiers et les réglementations fiscales évoluent constamment, et il est important de rester à jour pour adapter les stratégies financières en conséquence. Voici une sélection de quelques titres qui pourraient vous aider à y voir plus clair au quotidien dans la gestion de vos finances :

Le guide visuel d'éducation financière : Devenez votre meilleur conseiller ! (224 pages, Editions Maxima, 2024, 24,90 €)

Guillaume Simonin, l'un des profils les plus suivis sur LinkedIn, a compilé les meilleures de ses « feuilles volantes » pour expliquer, de manière visuelle, tout ce que vous devez savoir sur l’argent et la manière de l’utiliser. Que ce soit pour comprendre ce qu’est un crédit, comment fonctionne l’endettement, ou encore la différence entre une action et une obligation, ce livre fournit des explications claires et accessibles.

L'argent dort-il sur votre compte courant ou votre livret A ? Vous n'investissez pas, par manque de motivation ou par crainte de l'inconnu ? Vous ne comprenez pas vraiment votre fiche de paie ? Si ces situations vous semblent familières – comme c’est le cas pour beaucoup de Français – il est temps de prendre le contrôle de vos finances.

Mais comprendre l’argent, c’est bien ; savoir comment le faire travailler, c’est encore mieux. Guillaume Simonin détaille également de nombreuses stratégies d’investissement faciles à mettre en place et adaptées à tous les profils. Par exemple, est-ce que vous feriez mieux de placer vos économies dans une assurance-vie ou dans un LDDS ? Ce livre met fin au suspense.

Que vous soyez novice en matière d’argent ou que vous cherchiez à optimiser vos placements, ce livre est l’allié indispensable pour vous aider à transformer vos habitudes financières, à faire fructifier votre épargne et ainsi à vous construire un avenir solide et prospère.

Signé par Jean-Louis Michel, expert en financement des entreprises, qui a oeuvré pendant 25 ans comme cadre dans le secteur bancaire avant de devenir formateur, cet ouvrage donne les grandes lignes à suivre en matière de gestion des finances personnelles.

Comment bien gérer son budget familial en temps de crise ? (170 pages, Editions Eyrolles, 19 €, 2012)

Comment réagir face aux incertitudes économiques, à la hausse des prix et à la baisse des revenus des ménages et de leur pouvoir d'achat ? La solution réside dans la réappropriation de la gestion de votre budget familial.

Ce guide pratique offre des méthodes et des conseils pour évaluer votre situation financière et adopter de bonnes habitudes de gestion. Il couvre divers aspects tels que le comportement d'achat, la gestion des comptes, la gestion des difficultés passagères, l'épargne, l'emprunt et l'assurance.

Le manuel vous aide à réapprendre à dépenser et à acheter de manière plus réfléchie. Il propose des stratégies pour prendre de bonnes décisions face aux difficultés financières et pour mieux maîtriser le crédit. Il met également en avant l'importance de l'épargne pour maintenir un certain niveau de bien-être. Le guide vous apprend à « jouer la fourmi » en épargnant régulièrement. Ce manuel se concentre sur la mise en place de pratiques indispensables et d'outils simples, accessibles à tous pour mieux gérer son budget.

Bien gérer son argent Pour les nuls (576 pages, 2013, 17 €)

Comme toujours les guides proposés par les éditions First, dans leur célèbre collection jaune valent le détour. Et pour faire des économies, c’est là un ouvrage indispensable. Même s’il mériterait une édition plus récente, ce livre doit faire partie de votre bibliothèque.

Ce manuel vous guidera tout au long de vos démarches. Avec des explications détaillées, il vous permettra de créer un budget pour connaître vos dépenses en matière de vêtements, d'alimentation ou d'entretien de votre voiture. Vous apprécierez les bienfaits de l'épargne et prendrez plaisir à consulter la presse spécialisée pour identifier la Sicav la plus performante. Vous saisirez également ce qu'est un Perco, pourquoi il n'existe pas de produit sans risque offrant un rendement optimal, et comment évaluer le coût et renégocier le taux de votre crédit.

En as-tu vraiment besoin ? (Éditions Les Arènes, 280 pages, 2018, 19 €)

Tout est dit déjà dans le titre. Pierre-Yves McSween, qui vient de la comptabilité, en connaît un rayon en la matière, puisque sa mission fut souvent de faire la part entre les dépenses nécessaires et celles dont on pouvait se passer.

Il applique donc cette stratégie d’abord dévolue à la gestion comptable des entreprises à l’organisation de ses finances personnelles. Et les résultats sont là. A chaque fois que vous voulez sortir votre carte ou vos billets, demandez-vous bien au préalable, si vous aurez vraiment une utilité de ce que vous désirez acheter. La réponse, qui en appelle à votre raison, sera toujours des plus éclairantes.

Crédits illustration Pexels CC 0