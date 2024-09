Collecte solidaire : la Fnac attend vos dons de livres

Pour cette douzième édition, 190 magasins Fnac partenaires en France, en Suisse, en Martinique et à La Réunion deviennent des lieux de dépôt pour BSF. Que ce soit des romans, des bandes dessinées, des livres jeunesse ou des documentaires, vous pouvez venir déposer vos ouvrages en bon état dans le point de collecte le plus proche.

L'objectif de cette initiative ? Offrir une nouvelle vie à vos livres et contribuer à la diffusion du savoir à travers divers projets solidaires puisque les ouvrages sont pour partie offerts à des élèves nouvellement arrivés en France.

En plus de dix ans, plus de 2,5 millions de livres ont été récoltés grâce à ce partenariat, ce qui représente une pile de livres aussi haute que 200 fois la Tour Eiffel ! C'est la plus importante collecte de livres en France.

Mais que deviennent les ouvrages offerts à BSF ? Ils sont d'abord triés et référencés par les équipes et bénévoles de notre centre de collecte situé à Épône, dans les Yvelines. Les livres en bon état sont ensuite redistribués pour soutenir les projets de BSF, tant en France qu'à l'étranger, ou bien envoyés à des bibliothèques, écoles et associations ayant peu de moyens pour s'approvisionner par les circuits habituels.

Si certains livres ne répondent pas aux besoins des bénéficiaires, ils sont revendus sur le marché de l'occasion. Les revenus générés permettent de financer les opérations de tri et d'expédition, tout en soutenant l'économie locale du livre dans les pays où BSF est active, grâce à l'achat d'ouvrages sur place.

Enfin, les livres trop abîmés pour être réutilisés sont recyclés. Pour savoir quels livres donner, un document est à disposition :

CLAC de Yaoundé, Cameroun – © BSF