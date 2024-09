Belgique : les librairies Filigranes mises en vente par leur propriétaire

En juin dernier, les librairies Filigranes lançaient un appel : « Revenez, Bruxelles a besoin de Filigranes et Filigranes a besoin de vous. » Le soutien des clients était activement demandé, après deux plans de restructuration et la mise en cause des méthodes de direction du fondateur et propriétaire de la librairie, Marc Filipson.

Ce dernier avait consenti « un pas de côté », pour devenir responsable de la politique éditoriale du groupe. Au même moment, la directrice générale Véronique Croisé pointait des difficultés économiques exacerbées par l’inflation (qui a dépassé 10 % en 2022-2023) et un recul conjoncturel important du marché du livre belge, en volume.

Quatre mois de sursis

La société Intell, propriétaire des librairies Filigranes, a sollicité ce mercredi 18 septembre l’ouverture d’une procédure de transfert sous autorité judiciaire, pour dénicher des projets de reprise de l’activité et du personnel. Le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a accordé un délai de recherche de quatre mois, selon l’agence Belga, avant d’examiner les dossiers des éventuels repreneurs.

D’après les informations de L’Écho, il manquerait 1,5 à 2 millions € au groupe pour poursuivre ses activités sereinement.

Sur l’année 2023, le chiffre d’affaires des établissements a atteint 13,8 millions €, contre 14,8 millions € sur la période précédente. Mais les pertes, elles, se sont soldées à 1,1 million €, dépassant ce seuil symbolique.

« Nous avons des discussions constructives avec nos fournisseurs et nous poursuivons nos efforts pour assurer l’avenir d’une institution qui a plus de 40 ans », déclarait il y a quelques semaines Véronique Croisé. Parmi les décisions prises, la réduction du stock et des horaires d’ouverture des librairies, ou encore le licenciement d’une quinzaine d’employés.

À LIRE - Pour sauver cette librairie, un système d'abonnement obligatoire

Le quotidien économique belge précise encore, en citant le rapport de gestion de Filigranes, qui accompagne les résultats 2023 : « La direction a été amenée à se poser la question de la continuité de l’entreprise dès lors que ses fonds propres sont négatifs. Une restructuration encore plus en profondeur doit être poursuivie pour ramener les moyens mis en œuvre afin qu’ils soient en adéquation avec un chiffre d’affaires en diminution. »

La direction prévoyait aussi un déménagement de sa principale boutique, située avenue des Arts, à Bruxelles, « entre le 1er janvier 2025 et mars 2026 pour un nouveau lieu dans la capitale, encore à déterminer ». Les motifs invoqués allaient d’une surface trop importante à des problématiques d’accès suite aux aménagements de « Good Move », le plan de mobilité mis en œuvre par la Région de Bruxelles-Capitale. Le propriétaire des lieux, le promoteur Unibra, souhaite aussi y développer un projet immobilier.

Photographie : Dans une librairie Filigranes (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)