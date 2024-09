Un auteur turc face à la justice : “Mes personnages iront-ils en prison ?

Publié il y a une dizaine d'années, un roman de l'écrivain turc Yavuz Ekinci pourrait lui valoir une peine de prison de 7 ans et demi, après un signalement du texte au Centre présidentiel de communication (CİMER). Cette plateforme numérique, ouverte en 2015, permet aux citoyens d'interpeler la présidence sur différents sujets, mais constitue parfois le véhicule de dénonciations pour le moins abusives.

Selon plusieurs organisations non gouvernementales, le cas de Yavuz Ekinci est particulièrement représentatif d'une manipulation de la justice à des fins autoritaires. PEN International, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde entier, dénonce des « motifs de propagande terroriste fabriqués de toutes pièces » derrière les accusations.

Quelques semaines à peine après le signalement du livre aux autorités, une cour d'Istanbul avait prononcé la censure de Rüyası Bölünenler. À compter du 14 mars de cette année-là, il n'était plus possible de distribuer ou vendre le titre, sous peine de poursuites.

Après un rejet de sa demande d'appel de la décision, Yavuz Ekinci a porté cette dernière auprès de la Cour constitutionnelle turque, afin d'obtenir son annulation.

Auteur kurde, Ekinci est la cible d'un harcèlement judiciaire de la part du régime de Recep Tayyip Erdoğan. En 2021, il était ainsi jugé pour avoir posté huit messages, en 2013 et 2014, sur le réseau social X, dans lesquels il faisait part de ses commentaires sur les célébrations de la nouvelle année et sur la bataille de Kobané, en Syrie, sans aucun appel à la violence.

Néanmoins, il fut condamné, en mars 2022, à un an et six mois de prison, une peine qui reste suspendue, dans l'attente du verdict de la Cour de cassation, saisie sur cette décision de justice.

Un procès « abstrait »

Exilé en Allemagne depuis plusieurs mois, Yavuz Ekinci s'est présenté à l'audience, ce mercredi 18 septembre, au sein de la 23e Haute cour criminelle d'Istanbul. Il a évidemment rejeté l'accusation de « propagande terroriste » : « En tant qu'écrivain, je suis extrêmement triste, au nom de l'État de droit, d'être ainsi accusé à cause d'un roman que j'ai écrit, un texte fictionnel », a-t-il souligné.

Évoquant la procédure, il a poursuivi : « Je ne suis pas tant intéressé par la conclusion de cette affaire, mais plutôt par l'état d'esprit de cette personne patriote qui a signalé mon roman à un moment pareil pour le pays », rapporte le quotidien Evrensel. En effet, le signalement a été déposé le lendemain d'un terrible séisme, à l'origine de nombreux dégâts dans le pays.

Yavuz Ekinci a aussi rappelé que son œuvre était entièrement fictive : « Le procès intenté contre l'univers d'une œuvre de fiction est abstrait. Juger une œuvre dans les tribunaux, aujourd'hui, l'interdire et la confisquer est politique. Juger l'artiste sur la base des personnages et de leurs paroles est une insulte à l'art. Si l'on juge l'auteur d'un roman en fonction de ce que dit et fait son héros, alors on devrait juger Dostoïevski comme un meurtrier à cause de Raskolnikov. »

La défense de l'écrivain a pour sa part mis en avant la date de publication du roman, paru en 2014, ce qui classerait la procédure sans suite en raison des délais de prescription. Les avocats ont également rappelé que les écrits d'Ekinci étaient protégés par la liberté d'expression.

Une nouvelle audience est attendue, le 9 décembre prochain.

Une tradition turque

Malheureusement, le cas de Yavuz Ekinci n'est pas isolé, en Turquie. Le régime de Recep Tayyip Erdoğan multiplie en effet les attaques contre ses opposants, les soutiens à la communauté kurde ou plus généralement contre ceux qui utilisent leur liberté d'expression.

En avril 2023, la 1ère Haute Cour criminelle de Karşıyaka interdisait par exemple la diffusion du recueil Le silence même n'est plus à toi (traduit par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud), d'Aslı Erdoğan, dans les prisons, bibliothèques publiques, écoles et autres institutions. La romancière turque a été poursuivie à plusieurs reprises par le gouvernement, avant d'être à chaque fois acquittée par les tribunaux.

Le pays reste par ailleurs connu pour sa forte répression exercée contre les auteurs et éditeurs. Citons les cas de Selahattin Demirtaş, écrivain et député condamné à 42 années de prison, le 16 mai 2024, par une cour pénale d'Ankara, et d'Osman Kavala, éditeur et mécène condamné à la prison à perpétuité en avril 2022. Les deux ont le point commun d'être des opposants déclarés du président Recep Tayyip Erdoğan...

Plus récemment, au cours du mois de juillet, le 10e tribunal de paix pénal d'Ankara a ordonné le blocage de la plateforme Wattpad dans l'ensemble du pays, au prétexte de protéger les internautes. Une mesure jugée, une fois encore, autoritaire et de nature à heurter la liberté d'expression.

Photographie : illustration, Ibrahim Arab, CC BY-NC 2.0