Les mythes vikings s'invitent chez Arte

Créateur de la série, François Busnel — en coécriture avec Pauline Guéna — raconte lui-même en voix off cette mythologie selon laquelle l’axe de l’univers n’est pas l’humain, mais la nature autour de la colonne vertébrale des neuf royaumes, l’arbre-monde Yggdrasil.

Entremêlant des animations et une iconographie puisée dans l’histoire de l’art, et s’appuyant sur des sources ayant traversé les âges, ils rendent compte, sans les édulcorer, de la puissance épique de ces récits qui ont influencé un large pan de la pop culture occidentale, de Game of Thrones au Seigneur des anneaux ou aux comics américains.

Scénariste et réalisateur, François Busnel est le coauteur du documentaire de cinéma Seule la terre est éternelle consacré à l’écrivain américain Jim Harrison. Il est l’auteur de nombreux documentaires pour la télévision dont trois saisons consacrées aux grands mythes grecs avec ARTE avant de s’attacher aux mythes vikings pour cette nouvelle saison de 10 épisodes.

Le trailer est à découvrir ci-dessous.

Crédits image : William T. Maud / Domaine public