Chanel et Le Nouvel Obs inaugurent leur prix littéraire

L’orientation progressiste et féministe, écologiste et humaniste du Nouvel Obs, ainsi que l’expertise du magazine dans le domaine de la culture et son goût du débat d’idées font du Prix littéraire du Nouvel Obs une promesse de reconnaissance pour les candidates. Consciente du rôle primordial que jouent la lecture et l’écriture dans la vie, la Maison Chanel est heureuse de soutenir ce prix, manifestant une nouvelle fois son souhait d’encourager des vocations artistiques, de permettre l’émergence de nouvelles voix créatives, et de promouvoir la diffusion d’œuvres au plus grand nombre.

Le Prix sera décerné par un jury composé de journalistes littéraires du Nouvel Obs et de personnalités du monde des lettres et de la culture. Les jurés de cette première édition sont Charlotte Casiraghi (présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco et ambassadrice et porte-parole de la Maison Chanel), Sarah Chiche (écrivaine), Jérôme Garcin (écrivain et chroniqueur littéraire au Nouvel Obs), Grégoire Leménager (directeur adjoint de la direction du Nouvel Obs), Hugo Lindenberg (écrivain), Marie NDiaye (écrivaine), Elisabeth Philippe (cheffe-adjointe du service Culture du Nouvel Obs) et Amandine Schmitt (journaliste littéraire au Nouvel Obs, responsable du site BibliObs.com).

Les jurés désigneront la lauréate parmi les titres sélectionnés, dont la liste sera officialisée au printemps 2025. Le Prix littéraire du Nouvel Obs 2024 sera remis à la lauréate lors du festival « MOT pour Mots » en juin 2025. Ce partenariat entre Le Nouvel Obs et Chanel prolonge le dialogue de la Maison avec le champ littéraire, initié par Gabrielle Chanel dès les années 1910.

En 2021, Chanel a créé un format inédit de discussions afin d’explorer le thème de l'émancipation des femmes à travers des figures littéraires fédératrices, intitulé « Les Rendez-vous littéraires rue Cambon ».

Ces Rendez-vous réunissent des autrices et des amies de la Maison autour de Charlotte Casiraghi et sont accessibles en ligne, gratuitement, sur les plateformes digitales de la Maison ainsi qu’en format podcast ou vidéo. Les écrivaines membres du jury Sarah Chiche et Marie NDiaye figurent parmi les invités des précédents « Rendez-vous littéraires ».

