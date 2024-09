Emmanuel Lepage, grand invité BD de la Foire du livre de Brive 2024

Inauguré en 2022, l’accueil d’invités d’honneur pour la bande dessinée met en avant le 9e art, qui s’octroie une place de choix pour la 42e édition de la Foire du livre de Brive. Et pour cause : l’évènement convie une quarantaine d’auteurs de BD, présents en dédicaces, et inaugure un nouveau lieu de programmation et d’exposition, l’Espace Professeur Jean-Paul Escande.

Pour l’occasion, les organisateurs ont fait d’Emmanuel Lepage « le grand invité bande dessinée » de cette édition. Né à Saint-Brieuc en 1966, ce passionné de bandes dessinées est l’auteur d’une trentaine de titres traduits à l’international, et majoritairement édités chez Futuropolis. Parmi les plus célèbres, l’on compte Ar-Men, L’enfer des enfers (Futuropolis, 2017), totalisant 69.920 ventes à ce jour d’après Edistat.

Représenter 50 ans de création

À Brive, Emmanuel Lepage représentera les éditions Futuropolis, qui célèbrent leur 50e anniversaire cette année, et participera à une rencontre-anniversaire aux côtés d’un autre auteur emblématique de la maison et de Sébastien Gnaedig, directeur éditorial. Ensemble, ils offriront une séance de dessin en direct à quatre mains.

Une quinzaine de ses « plus belles planches maritimes » feront l’objet d’une exposition à l’Espace Professeur Jean-Paul Escande. Mais, en tant que grand invité, l’auteur a souhaité élargir les spectres. Pour ce faire, il a choisi de croiser les champs de la bande dessinée, de la littérature et de la science en conviant deux personnalités pour des rencontres : Virginie Ollagnier (écrivaine et scénariste de bande dessinée) et Guillaume Lecointre (professeur et chercheur au Muséum national d’Histoire naturelle).

La Foire du livre de Brive est soutenue par la Ville de Brive, le Centre national du livre, la région Nouvelle-Aquitaine, et le département de la Corrèze. Depuis son lancement en 1981, elle accueille plus de 400 écrivains chaque année qui viennent présenter leurs nouveautés. En plus des séances de dédicaces, un programme riche en rencontres littéraires, forums et lectures est offert aux visiteurs.

Crédits image : Selbymay, CC BY-SA 4.0