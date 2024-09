Ilaria : quand un père emmène sa fille en balade-kidnapping

La position préférée d’Ilaria, c’est le cochon pendu. Elle suspend le haut de son corps dans le vide, plie ses jambes autour d’une barre en métal horizontale et laisse la gravité faire le reste. Elle ferme les yeux, le vide et le vertige l'envahissent en même temps que le sang descend dans sa tête, puis elle pose ses mains sur l’asphalte avant de reprendre une position bipède, les bras en V, à la manière de sa gymnaste préférée, Nadia Comăneci.

Dans quelques instants son père viendra la voler à sa mère. Elle ne le comprend pas encore, du haut de ses huit ans, mais son paternel est en train de craquer de haut en bas. La femme qu’il a toujours (visiblement mal) aimée a demandé le divorce et s’est installée à Genève avec leurs deux jeunes filles, loin de Florence où la famille gardait jadis un semblant d’unité.

Incapable de voir ses fautes, persuadé — en surface seulement — d'être dans son bon droit, et terriblement pathétique, le père d’Ilaria embarque sa fille dans sa descente aux enfers, une cavale boiteuse et sans but de deux ans sur les routes d’Italie, tout en gardant la face à coup de farces et d’une bonne humeur d’apparence — qui masque son alcoolisme et son irresponsabilité.

Ilaria a la naïveté de l’enfance, sa douceur, mais pas vraiment sa joie. Elle voit, impassible, les villes défiler et son père enchainer les appels en cabines téléphoniques et les verres de whisky : « Il boit très vite et quand il saisit son verre, je suis sûre que même s’il était aveugle, il aurait la même assurance. Ses lèvres trembleraient tout pareil. Il me donne l’impression d’avoir peur de ne pas avoir le temps de finir son whisky. »

Elle l’aime beaucoup, son père, elle n’apprécie juste pas quand les muscles de sa mâchoire se tendent, ou quand il devient imprévisible et qu'il lui parle mal. Deux ans passeront sans qu’elle les saisisse réellement, ou sans qu’elle ose se rendre compte de ce qui se joue. Sa vie se réduit à ce que son père veut bien lui laisser voir, à sa tyrannie qui la tétanise au point de ne pas pouvoir contacter sa mère dont elle a pourtant le numéro.

Papa pas vraiment là

Ilaria voit ses jeunes années kidnappées, son monde resserré à une figure paternelle défaillante, loin de son quotidien bien cadré qui s’efface progressivement de sa mémoire. Elle est victime du mal que peut faire un adulte dont l’esprit est malade dans celui d’un enfant.

Désespéré, irresponsable, lâche, terriblement seul et inapte à être un mari ou un père convenable, cet homme n’a que sa colère comme issue. Elle devient rapidement pitoyable, même, finalement, aux yeux de sa fille qui approche à peine la dizaine.

Le récit n’en est pas pour autant d’une lourdeur accablante, tout se passe dans une douleur enrobée d’une délicate couche de sucre qui se digère facilement, propre à toute bonne histoire sur les jeunes années. Raconté à la première personne, du point de vue d’Ilaria, le roman a l’insouciance de l’enfance et le charme de son indépendance. Il est mignon et sensible, sans que sa brutalité et son effroi soient esquivés. Il est rapide, sans que l’on en oublie qu’entre les lignes des mois entiers se sont écoulés.

On imagine Ilaria, assise sur la place passager de la voiture, sur un lit d'hôtel ou sur le tabouret d'un café, les yeux grand ouverts, dans l'attente abstraite qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas vraiment si elle réussit à conquérir la désobéissance — elle reste en fin de récit l'enfant taciturne et docile du début — mais quelque chose change chez elle. Prendre progressivement conscience des failles de son père lui permet, les mois passants, de se fabriquer une liberté intérieure et d'apprécier ce que le monde peut lui offrir, avant d'être définitivement défaite de son joug — non sans séquelle.