Chimères, “la revue qui manquait à l’imaginaire

Une couverture sombre, aux tons froids, et le visage de l’acteur Henry Cavill, personnage principal de la série The Witcher (2019) en premier plan. Le ton est donné : la revue est consacrée à l’imaginaire. Et si l’intention n’est pas claire, le titre de la revue, Chimères, vient confirmer la première intuition.

Et pour cause : le terme chimère désigne une créature hybride, souvent associée à la mythologie grecque. Ces monstres, dont les corps sont composés d’un mélange d’animaux, sont inventés de toute pièce et inspirent régulièrement les artistes issus de l’imaginaire ou de la fantasy.

Ce nouveau genre a rapidement séduit le grand public. Ainsi, les lecteurs ont découvert des œuvres littéraires d’envergure, telles que la saga Le trône de fer, de George R. R. Martin (traduite en France par Jean Sola et publiée chez J’ai lu) ou les tomes de The Witcher, de Andrzej Sapkowski (traduits par Laurence Dyèvre pour Bragelonne sous le titre Le Sorceleur). Ces derniers ont fait l’objet d’adaptations sur petit écran, devenues des séries à succès, ou en jeux vidéos, depuis entrés dans le palmarès des classiques de l’imaginaire.

« Une idée un peu folle »

Mais, si ces nouvelles références comptent de nombreux fans, « aucun média n’était à ce jour consacré à ce genre protéiforme et inépuisable », regrettent les éditeurs de Chimères. Le souvenir des cinq numéros de la revue Asphodale, spécialisée en fantasy, semble déjà très loin.

Dans leur édito, Anne Besson et Victor Battaggion reviennent sur la création de Chimères : « Une idée un peu folle nous a traversé l’esprit pendant que l’on codirigeait le volume Fantasy & Moyen Âge (ActuSF, 2023) [...] : et si l’on créait une revue sur la fantasy et les mondes imaginaires destinés au grand public », se remémorent-ils. Avant de poursuivre, avec une pointe d’ironie : « Folle. Totalement délirante, plutôt. »

Malgré les avertissements quant « au contexte actuel de la presse et du monde de l’édition » où « tout se casse la gueule », le duo d’éditeur a poursuivi son aventure, plus motivé que jamais. Selon eux, « c’est justement maintenant qu’on a besoin de rêve, d’évasion, d’espoir ». Et c’est ainsi qu’est né Chimères, revue disponible uniquement au format papier. « Dans un monde inexorablement digitalisé », ce premier numéro s’impose comme un « véritable objet de collection », tiré à 35.000 exemplaires.

Préserver la liberté éditoriale

Soucieux de préserver leur liberté éditoriale, les éditeurs ont trouvé le soutien d’un homme « plein de fougue, d’enthousiasme et un peu barré » : Stéphane Watelet, patron des éditions Télémaque. Couplé à une campagne de financement participatif sur Ulule, dont la cagnotte a été atteinte à 482 %, le duo d’éditeurs a obtenu la participation de spécialistes de l’imaginaire tels que Philippe Peter, journaliste spécialisé dans la BD, Bénédicte Coudière, romancière passionnée de bandes dessinées et jeux vidéos, ou Justine Breton, maître de conférences en littérature comparée à l’université de Lorraine.

Jean Zeid, chroniqueur radio avec une appétence pour le secteur jeu vidéo, Patrick Gaumer ou William Blanc ont également rejoint l’aventure de ce premier numéro, aux côtés du chroniqueur Nota Bene, créateur de la chaîne YouTube dédiée à l’histoire et la pop culture du même nom.

Articles de fond et chroniques

Pour le numéro de lancement, les éditeurs ont placé la barre haut. Une interview de l’auteur de la saga The Witcher, Andrzej Sapkowski, figure en une, avec son propre dossier consacré. Les journalistes ont également rencontré Robin Hobb, autrice de la saga L’Assassin royal (traduite par Arnaud Mousnier-Lompré, aux éditions Pygmalion), ou Enki Bilal, bédéiste créateur de Bug (Casterman).

Entre articles de fond centrés sur les jeux vidéos, ou sur les 50 ans du jeu de rôle Donjons & Dragons, sans oublier les chroniques de l’équipe, Chimères offre 150 pages d’analyse et de réflexion sur les mondes imaginaires qui peuplent nos esprits. À retrouver dès le 27 septembre en kiosques et librairies.

Crédits image : ActuaLitté / CC BY SA 2.0