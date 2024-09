Une étoile pour le Chevalier noir, Batman, sur Hollywood Boulevard

À bientôt 86 ans, Batman, personnage créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, fera son entrée sur le prestigieux Hollywood Boulevard, le 26 septembre prochain. « Batman est l'un des personnages fictifs les plus populaires dans le monde, et un super-héros qui s'est construit seul, remarquable non par ses pouvoirs, mais par son intelligence, sa détermination et son goût pour la technologie », a souligné la Chambre de Commerce d'Hollywood. Faut-il évoquer son statut de riche héritier ?

L'attribution de 2790e étoile du Walk of Fame permet aussi au Chevalier noir de faire d'une pierre deux coups : il entre par la même occasion dans le Livre Guinness des Records, en tant que premier super-héros honoré de la sorte.

La cérémonie du 26 septembre prochain, animée par le président de la Chambre de Commerce, Steve Nissen, permettra de réunir les fans, mais aussi d'entendre Jim Lee, le président de DC Comics, Anne DePies, directrice générale et vice-présidente senior, et Michael Empric, qui certifie les records pour le Livre Guinness.

Pierre angulaire de la pop culture

Depuis Detective Comics #27, paru en 1939, le personnage a connu de nombreuses aventures, fait face à toute une bande d'ennemis retors, et subi plusieurs transformations, grâce à des artistes talentueux venus de tous les horizons.

Parmi ses incarnations ou représentations les plus marquantes, citons la série télévisée des années 1960 avec Adam West, les films de Tim Burton avec Michael Keaton, la trilogie de Christopher Nolan avec Christian Bale, les traits de Ben Affleck sous le masque de chauve-souris, et enfin l'interprétation étonnante de Robert Pattinson, devant la caméra de Matt Reeves.

Du côté des comics, Neal Adams, Denny O’Neil, Frank Miller, David Mazzucchelli, Grant Morrison, Andy Kubert, Jeph Loeb, Tim Sale, Scott Snyder, Tom King ou Jim Lee lui-même l'ont mis en scène dans des récits aux tons très différents, proposant autant de lectures du personnage.

Batman s'est aussi illustré à travers des jeux vidéo et, bien entendu, des séries et des films animés. « Les fans du monde entier seront heureux de savoir que Batman aura sa propre étoile aux côtés de celles d'Adam West et du cocréateur Bob Kane », a souligné Ana Martinez, productrice du Hollywood Walk of Fame.

Photographie : le Hollywood Walk of Fame (faungg's photos, CC BY-ND 2.0)