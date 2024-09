Green Class, T. 5 - Dernier Sacrifice

La série Green Class de Jérôme Hamon et David Tako, amorcée en 2019, suit un groupe d’adolescents canadiens plongés dans une situation apocalyptique après une sortie scolaire en Louisiane. Le tome 5 et dernier, achève cette saga...

Souvenez-vous : tout avait débuté par cette sortie scolaire dans les marais de Louisiane – mais si, c'est merveilleux. Au retour des élèves, une épidémie mystérieuse éclate, transformant les personnes infectées en monstrueuses créatures végétales. Noah, l'un des adolescents, était contaminé, et le groupe d'amis se retrouvait pris dans une quarantaine, instaurée par l'armée américaine. Entre milices hostiles et créatures infectées, difficile de trouver le remède qui guérira Noah avant qu'il ne se transforme complètement...

Près de 35.000 ventes plus tard, le tome 5 conclut l'aventure, prolongeant les influences lovecraftiennes développées dans le précédent opus – notamment celles de l'horreur cosmique et de la fin inéluctable de l'humanité.

Dans L’Eveil (T.4), l’intrigue fait référence à l’arrivée imminente des Grands Anciens, des entités divines semblables aux créatures décrites dans l’univers de Lovecraft, notamment dans son mythe de Cthulhu. Des êtres surpuissants, souvent incompréhensibles par l’esprit humain, qui symbolisaient tant chez Lovecraft que dans Green Class l’impuissance de l’humanité face à des forces qui la dépassent.

En parallèle, le sentiment de transformation inéluctable et de perte d’identité — à travers la contamination et la mutation de Noah en une créature monstrueuse — renvoie à la peur du corps et de l’esprit qui se délitent, un autre thème central chez Lovecraft, où l’humain est confronté à sa propre décadence face à des puissances extérieures.

Alors, ce tome 5, à la hauteur des attentes ? Carrément, avec un final qui ne manquera pas de faire sourire. Le combat pour sauver l’humanité ou l’éradiquer définitivement — après tout, mérite-t-elle vraiment de détruire cette planète ? — fait rage…

Dernier Sacrifice porte bien son nom, et conclut avec intelligence le cycle… dans l’espoir que tout cela se prolonge. On ne se débarrasse pas si aisément des Grands anciens de toute manière.

À paraître ce 27 septembre.

Un extrait des cinq titres est proposé en fin d'article.