Arsène Lupin - Voleur un jour dévoile un nouveau trailer

Le jeu propose une plongée immersive dans l’univers de l’emblématique gentleman cambrioleur au début du 20ème siècle. On suit les premières nouvelles de l’inoubliable Arsène Lupin, créées par le talentueux écrivain Maurice Leblanc. Plongez dans ces récits célèbres et laissez-vous emporter par les aventures de ce maître du déguisement et gentleman-cambrioleur.

Arsène Lupin est un héros iconique, ayant captivé des générations de lecteurs et de spectateurs grâce à ses exploits ingénieux et audacieux. Son charisme et son ingéniosité ont inspiré de nombreuses adaptations, que ce soit au cinéma ou à la télévision, permettant ainsi à sa légende de perdurer à travers le temps. A travers, vous aurez l’opportunité de revivre ces histoires emblématiques et de découvrir les origines fascinantes de ce personnage légendaire.

L’aventure se déroule au fil de conversations près du feu entre Arsène Lupin et l’auteur, Maurice Leblanc. Lupin partage ses exploits passés avec Leblanc, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de participer à ces évasions légendaires.

Dans ce jeu d’aventure et de réflexion, on explore la jeunesse, les amours et les exploits du célèbre gentleman cambrioleur. Redécouvrez ses premières aventures, en incarnant à tour de rôle Lupin, mais également le détective Ganimard, son infatigable némésis, offrant des perspectives uniques sur ces histoires légendaires telles que « L’Arrestation d’Arsène Lupin » et « Herlock Sholmes arrive trop tard ».

Nous sommes invités à nous joindre à Arsène Lupin et Maurice Leblanc au coin du feu alors qu’ils revisitent une sélection des histoires les plus célèbres de Lupin, et les vivant sous de nouvelles perspectives. Nous pouvons explorer de nombreux environnements, résoudre des énigmes et adopter diverses identités dans des escapades, et ce en veillant à garder une longueur d’avance sur la loi.

Par la possibilité d’incarner Ganimard, nous (re)découvrons les histoires sous un nouvel angle. Par la recherche de preuves, l’interrogation de suspects et la création de chronologies, le joueur reliera les indices dans le but d'appréhender ce légendaire adversaire. La réalisation est colorée et les personnages hauts en couleur, tout droit sortis des histoires de Lupin alors qu’il narre ses propres aventures non sans un certain sens du drame.

Le trailer du gameplay est à découvrir ci-dessous.