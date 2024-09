Glenn Micallef, nouveau commissaire européen chargé de la culture

« Ensemble, nous avons défini des priorités fondamentales. Elles sont construites autour de la prospérité, la sécurité, la démocratie. La toile de fond est la compétitivité dans la double transition. Et ces priorités sont très liées, transversales. Tout le Collège s'engage sur la compétitivité », a indiqué Ursula von der Leyen peu avant de présenter la composition de son Collège de commissaires.

27 commissaires (11 femmes et 16 hommes) font donc équipe pour la période 2024-2029, avec une tendance à droite. La désignation de l’Italien Raffaele Fitto — en tant que vice-président exécutif chargé de la cohésion et des réformes —, ancien membre du gouvernement de Giorgia Meloni, a été particulièrement remarquée, comme marqueur de gages donnés à l'extrême droite.

Qui est Glenn Micallef ?

La culture revient à Glenn Micallef, homme politique maltais qui fut directeur du département de la Coordination européenne au sein du ministère maltais des Affaires européennes, puis, à partir de 2020, conseiller aux Affaires européennes auprès du Premier ministre. Il est membre du Parti travailliste, plutôt classé centre-gauche, formation du Parti socialiste européen.

Âgé de 35 ans, Micallef est l'un des plus jeunes commissaires au sein du nouveau Collège d'Ursula von der Leyen. « Peu de domaines sont aussi proches de la vie quotidienne des citoyens européens que la jeunesse, l'équité intergénérationnelle, le sport et la culture », a simplement commenté Glenn Micallef dans un message publié sur le réseau X.

Dans la lettre de mission qu'elle a adressée au commissaire, Ursula von der Leyen a souligné sa volonté de définir, avec lui et les autres membres du collège, « un budget à long terme plus simple, plus efficace et plus souple ». Elle l'invite aussi à s'investir pour faire respecter les objectifs liés au climat d'ici 2030, jusqu'à la neutralité carbone en 2050.

Glenn Micallef devra dialoguer constamment avec le Parlement européen, le Conseil européen et les États membres, notamment pour donner suite aux demandes de propositions législatives du premier. À ce titre, la Commission européenne est particulièrement attendue, à la demande du Parlement, sur les conditions de travail des artistes et travailleurs des secteurs culturels et créatifs.

Enfin, elle invite le commissaire à privilégier l'écoute des citoyens, en particulier des plus jeunes, afin de renforcer la proximité de la Commission avec le peuple européen.

Une culture plus accessible

Concrètement, Ursula von der Leyen liste quelques-unes des missions qu'elle confie à Glenn Micallef. Ainsi, elle le charge de concevoir une « Boussole culturelle », une « politique d'action globale pour mieux exploiter et agir sur les nombreuses dimensions de la culture ».

Comme évoqué plus haut, l'étude des conditions de travail des artistes et travailleurs des secteurs culturels et créatifs fait partie des principaux chantiers qui attendent le commissaire maltais. Bien entendu, le sujet de l'intelligence artificielle et de sa régulation, particulièrement dans le domaine de la création, n'échappera pas non plus à Micallef.

Ursula von der Leyen réclame aussi au commissaire chargé de la culture un plan pour rendre le patrimoine européen plus accessible aux citoyens, et en particulier aux plus jeunes.

La lettre de mission est accessible ci-dessous, en anglais uniquement.

