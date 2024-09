En Italie, Circulo de Poémas honoré par le Aficionado Award 2024

Le but du prix Aficionado est de « promouvoir les personnes, les organisations et les initiatives qui font la différence dans l’édition internationale », annoncent les organisateurs du prix dans un communiqué. Les créateurs et jurés sont Tom Kraushaar (Klett-Cotta, Allemagne), Michael Gaeb (Literarische Agentur Eggers & Gaeb, Allemagne), Rebecca Servadio (London Literary Scouting, Royaume-Uni), Aleksi Siltala (Siltala Publishing, Finlande) et Camilla Cottafavi (Feltrinelli, Italie).

L’initiative lauréate de cette nouvelle édition est d’origine brésilienne, et concerne la diffusion de la poésie. Il s’agit du Circulo de Poémas qui a été lancée par la maison d’édition Fosforo, en coopération avec une autre petite maison d’édition indépendante, Luna Parque. Le projet faisait partie d’une sélection de trois finalistes.

L’objectif de Circulo de Poémas n’est pas des plus simples : trouver un public pour la poésie, en partant de la conviction que « la poésie est pour tous ». C’est le premier pas pour mettre en œuvre le projet, qui consiste en la création d’une collection de poésie distribuée par abonnement. En effet, l’abonné reçoit deux livres par mois et une plaquette avec quelques poèmes écrits sur commande.

Une communauté autour de la poésie

Chaque mois, un club de lecture se réunit, tissant les liens d’une communauté grandissante et vivante. Grâce à des partenariats noués avec des librairies et des restaurants, de nombreux événements voient le jour, enrichissant cet espace de partage.

Le jury a d’ailleurs salué cette initiative en ces termes : « Le Circulo a donné naissance à une petite communauté qui n’a cessé de croître et de se consolider. L’idée que plus de 1000 abonnés vivant dans tout le Brésil soient unis par la passion de la poésie a un attrait irrésistible. »

Par ailleurs, ce projet a été particulièrement apprécié, car il prévoit la collaboration de plusieurs éditeurs indépendants. Les motivations du jury en témoignent : « L’idée de faire tourner la responsabilité du projet est simple et géniale, tout comme l’objectif concret de rendre le Círculo économiquement indépendant. »

Crédits image : Rinina25 e Twice25 Twice25, CC BY-SA 2.5