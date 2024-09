Des bibliothèques vertes, mûres pour la transition écologique : plaidoyer

Bibliothèques actrices de la transition écologique

L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) conduit à compter de septembre 2024 une campagne de plaidoyer sur les bibliothèques actrices de la transition écologique. Nous vous présentons, ici, les principes et objets de ce plaidoyer, et faisons appel aux contributions des bibliothécaires pour témoigner du rôle et des actions des bibliothèques en matière de transition écologique et sociale.

Principes et objets du plaidoyer

Les bibliothèques sont actrices de la transition écologique et sociale en ce qu’elles sont des services publics de proximité et des biens communs. Elles fournissent des espaces d’information et de construction partagée des savoirs auprès des publics. Elles sont un lieu pivot de la citoyenneté et, partant, de l’éco-citoyenneté. Elles contribuent aux quatre piliers du développement durable par leur attractivité économique, culturelle, sociale et environnementale sur les territoires. Cette transition doit être conduite et accompagnée dans les projets de service (rénovation de bâtiments, formation des personnels...), dans les schémas de développement de la Lecture Publique et les PCSES.

Collections :

les bibliothèques sont des actrices clés de l’économie circulaire au sein d’un écosystème de ressources informationnelles et culturelles (livres, musiques, films, contenus numériques, objets...) ;

le prêt et la consultation sur place permettent une utilisation collective et non individuelle de ressources autant physiques que numériques, et leur mutualisation ;

les bibliothèques contribuent à informer les publics et ouvrir les imaginaires notamment grâce à des collections sur les ODD (objectifs de développement durable).

Médiations :

l’accueil inconditionnel est au coeur des missions des bibliothèques : elles sont ouvertes à toutes et tous sans discrimination et constituent des espaces sûrs et conviviaux, favorisant le lien social ;

l’action culturelle est un levier de sensibilisation et de construction d’éco-citoyenneté, à travers l’organisation en bibliothèques de rencontres, d’ateliers, de débats, lectures et projections sur des thèmes variés dont la biodiversité, le numérique responsable... ;

les bibliothécaires apportent leurs expertises pour aider les publics à identifier des informations fiables sur l’ensemble des sujets concernés par le développement durable ;

les bibliothèques tissent des partenariats pour mettre en œuvre une multiplicité de médiations sur la transition écologique et sociale.

Lieux de partage :

les bibliothèques constituent les premiers lieux culturels de proximité en France, dont la fréquentation peut participer d’objectifs de réduction de l’empreinte carbone. Elles encouragent la circulation et l’accès éco-responsables aux ressources en privilégiant la mobilité douce. Elles fédèrent les publics et les acteurs autour d’initiatives partagées ;

tiers-lieux de partages d’espaces : les bibliothèques mutualisent dans leurs espaces des ressources, outils et services, qu’ils soient physiques ou numériques, sans oublier le large panel d’actions menées hors les murs. Elles peuvent être ou devenir des refuges climatiques ;

éco-conception, diversité et modularité des espaces matériels (des espaces différenciés pour des publics et besoins variés) et virtuels (portails numériques éco-responsables et accessibles notamment).

Appel à contributions

Bibliothécaires, vous êtes nombreuses et nombreux à vous intéresser et vous mobiliser sur les sujets de responsabilité sociale et environnementale en bibliothèque : nous avons besoin de vous pour illustrer et témoigner de la richesse de vos actions, expérimentations et projets dans vos établissements.

Nous vous invitons à participer à cette campagne de plaidoyer :

En quoi ma bibliothèque agit sur le plan de l’écologie ? : compléter le formulaire en ligne avec vos réponses ;

Dans quels objectifs de développement durable ma bibliothèque est-elle engagée ? : s’identifier sur la carte des bibliothèques et valoriser les actions et projets mis en place.

Vos contributions sur la carte et sur le formulaire nous permettront de mettre en avant le rôle multifacette des bibliothèques dans ces domaines. Ces éléments nous seront utiles pour disposer d’un panorama national et ainsi alimenter notamment la campagne de plaidoyer sur les bibliothèques actrices de la transition écologique.

L'Association des Bibliothécaires de France (ABF)

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0