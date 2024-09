Le parfum du bonheur, d'après Virginie Grimaldi, en tournage

La région Aquitaine, et plus précisément le territoire entre Bordeaux et le bassin d’Arcachon, accueille jusqu'au 29 octobre prochain le tournage d'une mini-série inspirée d'un best-seller de Virginie Grimaldi.

Vendu à environ 620.000 exemplaires (chiffre Edistat), le titre inaugure la liste des adaptations d'œuvres de la romancière, dont le titre Il est grand temps de rallumer les étoiles, paru en 2019, a été nommé « Livre préféré des Français » à l'occasion d'un sondage mené par France Télévisions en 2022.

Cette mini-série comptera 4 épisodes de 52 minutes chacun, réalisés par Baya Kasmi (Le Grand Bazar, Youssef Salem a du succès...).

Pauline, 38 ans, refuse de faire le deuil de son couple et de tirer un trait sur ses dix ans de mariage avec Ben. Persuadée qu’il est l’homme de sa vie, elle va tout faire pour le reconquérir, entre tentatives folles et absurdes et évocation émouvante de leurs souvenirs. Sourde aux inquiétudes de sa famille et de ses amis, elle se fixe la fin de l’été pour y parvenir. Que s’est-il passé entre leur rencontre drôle et poétique et la fin a priori inexplicable de leur mariage ? En revenant sur les moments fondateurs de sa relation avec Ben, Pauline est amenée à interroger sa propre histoire et à déterrer les non-dits familiaux.

– Le synopsis pour Le parfum du bonheur