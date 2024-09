Le cercueil du grand poète Du Bellay découvert à Notre Dame ?

Les restes du jeune homme étaient précieusement protégés par un cercueil en plomb, retrouvé en avril 2022 sous la croisée du transept. Après des mois d’étude , il s'avère que ce cercueil abriterait bien l'auteur de Défense et illustration de la langue française et des Regrets. Un jeune homme, puisqu'il est décédé à l’âge de 37 ans - deux ans de plus que Mozart et Ryûnosuké Akutagawa -, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1560.

Qui est "Le Cavalier"

Le processus d'identification, dirigée par Eric Crubézy, professeur d’anthropologie à l’université Paul-Sabatier de Toulouse, a débuté lorsque huit nouvelles sépultures ont été découvertes lors des préparations pour la pose de l'échafaudage de 700 tonnes destiné à la reconstruction de la flèche de la cathédrale. Parmi ces sépultures, deux cercueils ont attiré l'attention des chercheurs : le premier contenait les restes d’Antoine de la Porte, chanoine de Notre-Dame pendant cinquante ans, connu pour avoir financé de nombreuses œuvres religieuses, comme la clôture du chœur de la cathédrale. Le second restait alors un mystère, désigné sous le surnom du « Cavalier », en raison de la déformation des ossements, suggérant une pratique assidue de l'équitation.

Mais comment a-t-on découvert qu'il s'agissait du poète du XVIe siècle ? Le poète, qui avait suivi son oncle, le cardinal Jean Du Bellay, en Italie, a été chanoine de Notre-Dame. S'il avait été enterré dans la chapelle Saint-Crépin en 1560, son cercueil a disparu lors de recherches menées en 1758. Selon Eric Crubézy, repris par l'AFP, il pourrait s’agir d’une sépulture temporaire devenue permanente, ou bien d’un transfert de cercueil en 1569 après la publication des œuvres complètes de l'artiste.

Dominique Garcia, le président de l’Inrap, se demande : « Que peut-on avoir de plus ? Retrouver sa brosse à dents pour vérifier que l’ADN correspond ? Rien que son âge et sa pathologie offrent une solidité statistique remarquable. »

La cathédrale en feu. GodefroyParis (CC BY-SA 4.0)

Un doute subsiste ?

Lors de la divulgation des découvertes au public, Christophe Besnier, qui dirige les fouilles pour l'Inrap, a néanmoins adopté une approche plus mesurée. Des analyses de composition isotopique des dents de la dépouille ont révélé des indices d'une enfance passée en Île-de-France ou en région lyonnaise, ce qui éloigne de l'anjou natal de Du Bellay : « Normal : il était orphelin, élevé par son oncle, donc il a passé l’essentiel de son temps à Paris », a répondu Eric Crubézy.

L'équipe de spécialistes a par ailleurs établi que le cercueil avait été déplacé à un moment donné, pratique alors courante pour réutiliser les emplacements funéraires.

D'autres éléments confortent cette hypothèse : l'âge du défunt. La tuberculose osseuse dont il souffrait, ainsi que la méningite chronique, a été retrouvée dans seulement 0,03 % des autopsies de l’époque, ce qui s’accordent avec les récits historiques relatifs à l’état de santé du poète à la fin de sa vie. Les symptômes décrits – surdité et violentes céphalées – sont également cohérents avec les causes de décès attribuées à Joachim Du Bellay.

Près de 100 sépultures retrouvés

L'Inrap a identifié, lors des quatorze fouilles autour de Notre-Dame, près de 100 sépultures de la cave Soufflot aux réseaux internes de la cathédrale, indiquant une occupation continue du site du XIVe au XVIIIe siècle, principalement par des clercs. Une seule sépulture féminine a été découverte, suscitant l'intérêt pour de futures recherches historiques, et les 79 autre étudiés contiennent une grande majorité d’individus âgés, avec des marques de sénescence, quelques hommes plus jeunes et un adolescent.

Les fouilles ont aussi permis de retracer l'évolution historique du site : des sols datant du Ier siècle ont été découverts, ainsi que des restes d'habitats du Bas-Empire et du Haut Moyen Âge, comme les fondations d'une église romane antérieure à Notre-Dame.

Un autre point culminant a été la découverte de fragments du jubé de 1230, détruit sous Louis XIV, dont 700 conservaient leur polychromie. Une reconstruction numérique est en préparation, et des fragments seront exposés au Musée de Cluny lors de l’exposition « Faites parler les pierres. Sculptures médiévales de Notre-Dame », dès le 19 novembre prochain.

Paris; L'Hôtel-Dieu et Notre Dame. Hospitals (CC BY 4.0)

Un rappeur du XVe siècle

Joachim Du Bellay, né en 1522, est une figure emblématique de la Renaissance française, membre de la Pléiade, ce groupe de poètes dédiés à l'enrichissement et la sublimation de la langue française par l'imitation des poètes antiques. Né à Liré, en Anjou, il a grandement contribué à la transformation de son art avec des œuvres telles que L'Olive, une collection de sonnets qui célèbre l'amour et la beauté dans une langue raffinée et nouvelle.

Son recueil le plus célèbre, Les Regrets, composé lors de son séjour à Rome, reflète sa mélancolie et son désenchantement face à la corruption et la complexité de la vie à la cour papale. Le tout dans le contexte de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de François Ier de 1539, qui a élevé le français comme langue officielle. Dans l'air du temps donc.

Outre de la poésie, il a commis sa Défense et illustration de la langue française, publié en 1549, où il plaide pour une réforme de la langue française, s'opposant à l'usage excessif du latin dans la littérature, et prônant une approche qui valorise le patrimoine linguistique et culturel français. Une sorte de manifeste de la Renaissance française, appelant à un renouveau littéraire à travers l'adoption de la langue vernaculaire, la langue des prolos en somme.

En janvier dernier, la bibliothèque de la Pléiade a édité pour la première fois les œuvres des poètes de la Pléiade. Outre Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay, c'est l'occasion de découvrir les bien moins renommés Pontus de Tyard, ou encore Jean-Antoine de Baïf.

Joachim du Bellay, gentilhomme angevin [portrait frontispice]. Domaine Public.

Crédits photo : Emmanuelc (CC BY-SA 3.0)