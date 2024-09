Journée professionnelle Lire en poche 2024 : mythologie, métiers et New romance

Au menu, la mythologie que l'on se réapproprie, l'évolution d'une carrière professionnelle, loin d'être un long fleuve tranquille et le phénomène New Romance...

La réinvention de la mythologie en littérature jeunesse : Fabienne Boisnard, Jean-Philippe Arrou-Vignod et Richard Normandon, modérés par David Fournol, se penchent sur la manière dont ces récits intemporels sont adaptés aux attentes contemporaines.

Avec un public jeune en évolution constante, les éditeurs et auteurs doivent trouver un équilibre entre respect des récits fondateurs et modernité.

Les changements de carrière dans le secteur du livre : Des personnalités comme Sandrine Montoya, Véronique Ovaldé, et d'autres, partagent leur expérience de transition professionnelle.

À LIRE - Yasmina Khadra, parrain des “Exils” de Lire en Poche 2024

Animé par Nicolas Gary, cet échange révèle l'évolution des parcours dans une industrie en constante mutation, où l’adaptabilité et la reconversion sont de plus en plus courantes.

La New Romance, un phénomène éditorial unique : Julie Delabays, Ada Vivalda et Anaïs Hurcet discutent d'un genre littéraire qui a su bouleverser les codes. La New Romance ne fait pas que vendre, elle transforme les structures éditoriales et commerciales traditionnelles.

Face à cette nouvelle vague, les acteurs de l'édition s’interrogent sur les stratégies à adopter pour s’adapter à un genre qui génère ses propres labels et canaux de diffusion.

Les tables-rondes seront enregistrées et diffusées en podcast par ActuaLitté.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0