L'autrice chilienne Isabel Allende changée en poupée Barbie

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en 2018, la marque Mattel avait inauguré une nouvelle gamme de poupées Barbie, « Inspiring Women ». Ces « femmes modèles » sont des personnalités qui se sont distinguées par leur parcours, leurs réussites, ou encore le message qu'elles ont porté au monde.

Créée en 1959 par Ruth Handler, qui s'inspira d'une poupée allemande, Barbie a bouleversé le monde du jouet en proposant un personnage adulte, quand le secteur se contentait essentiellement des enfants ou des bébés. Après plusieurs années de silhouette inchangée, le modèle s'est diversifié pendant les années 1960, aidé par les perspectives commerciales : aussi, il existe aujourd'hui une Barbie pour à peu près tous les métiers...

Une existence mouvementée

Au sein de cette gamme « Inspiring Women », plusieurs personnalités ont déjà été honorées : citons, pêle-mêle, Jane Goodall, Rosa Parks, Ella Fitzgerald ou encore Helen Keller.

La poupée Barbie Isabel Allende (Mattel)

La dernière entrée en date n'est autre qu'Isabel Allende, autrice chilienne lue dans le monde entier, connue pour La Maison aux esprits (trad. Carmen et Claude Durand, Le Livre de Poche), Inés de mon âme (trad. Alex et Nelly Lhermillier, Le Livre de Poche) ou encore Plus loin que l'hiver (trad. Jean-Claude Masson, Le Livre de Poche).

Née en 1942 à Lima, au Pérou, Isabel Allende a grandi au Chili, puis en Bolivie et au Liban, où elle mène ses études. Elle retourne en 1966 au Chili, où elle s'investit plus sérieusement dans l'écriture. En 1973, le coup d'État d'Augusto Pinochet contre l'oncle d'Isabel Allende, le président Salvador Allende — qui se suicide —, bouleverse son existence.

Menacée, elle quitte le pays pour un exil au Venezuela, où elle réside pendant plusieurs années. Au début des années 1980, elle démarre l'écriture de La Maison aux esprits, à partir de ses propres souvenirs d'enfance. Un immense succès suivra, ainsi qu'une grande carrière d'autrice.

« Écrivez ce qui ne doit pas être oublié »

Isabel Allende n'a pas dissimulé sa satisfaction d'entrer dans la gamme « Inspiring Women », par un message publié sur son compte Facebook. « En tant que féministe de longue date, j'espère vraiment que mon ajout à la collection de Barbie, Inspiring Women, encouragera les enfants à écrire leur histoire et à faire entendre leur voix », a-t-elle souligné.

« Comme je l'ai toujours dit, “Écrivez ce qui ne doit pas être oublié” », a conclu l'autrice chilienne. La poupée Barbie Isabel Allende a été conçue par Suim Noh. Elle est accompagnée de son premier roman et de sa chienne Perla, qui lui a inspiré son premier ouvrage pour la jeunesse.

La poupée à son effigie rejoint celle qui célèbre Maya Angelou (1928-2014), la poétesse et militante afro-américaine, qui remonte à 2021. Elle a notamment signé le poème Still I Rise, devenu un classique, et une imposante œuvre autobiographique, qui s'ouvre avec Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, publié en 1969. Malgré le racisme et la ségrégation, Maya Angelou invitait les femmes noires, et en particulier les jeunes filles, à faire preuve de résilience et d'ambition.

