La Terrasse, de Christine Montalbetti : accoucher du désir

Là, donc, sur cette terrasse, entre extrospection et introspection, prises et déprises de soi, l’intrigue se trame, tissu d’hypothèses incertaines. Au gré des intuitions du narrateur, le récit progresse par vagues empathiques, flue et reflue sous la forme d’arabesques fictionnelles.

Arabesques fictionnelles

La fiction, de fait, est partout. Elle vibre en permanence. Elle se situe au cœur du livre : ses pulsations l’inspirent au fil des possibles qu’elle conçoit. Livres, carnet et stylos en sont des indices récurrents, quand elle se diffracte par des mises en abyme du roman lui-même : le narrateur envisage une œuvre semblable à celle écrite par l’autrice et crée, avec Dylan, un double de lui-même qu’absorbe l’écriture, grâce auquel il peut tenir des propos à cet égard.

Par là-même, c’est à des jeux entre l’imaginaire et le réel, le premier tâtonnant vers le second, en butte à lui, que nous convient les pages du livre, sous divers angles.

En l’occurrence, les fictions que ces jeux impliquent imitent les plantes : à leur instar, elles croissent spontanément — et les arabesques du roman prennent alors des airs de rinceaux dont la treille qui ombrage la terrasse est le signe visible, rococo. Face aux autres personnages, le narrateur déclare être une « éponge à sensations », sensations qu’il poursuit par son imagination, laquelle extrapole librement.

Éponge, il l’est d’ailleurs tellement qu’il se met à l’écoute d’objets, par moments, personnifiés le temps de focalisations fantaisistes qui nous font voir le monde par les yeux d’une tartine, d’un petit vent, d’un guide touristique ou d’un poil de barbe blanc, notamment. Principe magique, la fiction anime tout, place l’intrigue sous le signe d’un animisme réjouissant.

Le lieu du désir

On l’a compris, la terrasse représente un espace idéal pour la fiction, une chambre d’échos tropistiques que module le narrateur sur un mode sarrautien. Libéré de son quotidien, bercé par la gratuité des vacances, parfaitement disponible, il rêve éveillé, fantasme comme bon lui semble.

Ce faisant, la terrasse s’avère le lieu du désir, dans la mesure où ce dernier est à l’origine des fictions qui vivent sous nos yeux. Consolatoires ou captivantes, elles sous-tendent l’être à travers son désir. L’apothéose finale l’indique, en forme d’ode à celui-ci, aux pulsions de vie qu’il libère.

Tout converge vers lui, en fin de compte : deux histoires d’amour possibles, qui se nouent sur la terrasse, et la rencontre fantasmée entre un jeune écrivain et un autre reconnu, pour lui octogénaire. Exaltantes, des figures séduisantes se succèdent ainsi, s’entrecroisent. C’est un avènement du désir qui clôt l’intrigue en lumière, dans une gloire évidente.

L’océan en donne la mesure en s’en faisant l’image puissante, homérique. Porté par lui, tout se décante, « comme si la vie s’agrandissait » sans limites. On se retrouve « en plein dans [elle], dans l’interaction, et dans l’espace bouleversant de la surprise ».

Or cet espace, s’il concerne des rencontres réelles, effectives, procède d’abord des films qu’on se fait pour inventer les autres et s’inventer soi-même, comme ne cesse de l’écrire le roman.

Écrire

In fine, c’est le désir de l’auteur qui transparaît en filigrane : celui d’écrire encore et toujours, pour élargir son existence. Car l’écriture est le lieu de notre libre arbitre, en dernier ressort, « champ nouveau et affranchi dans lequel on peut expérimenter sa liberté ». Aussi est-ce « une sorte de joie puissante que […] de faire surgir des mondes sous ses doigts (parce que oui, c’est une joie) », pointe le narrateur.

Plus que tout, nous sommes riches de l’ensemble des fictions qu’on engendre pour vivre. Dès lors, la fiction n’est plus le contraire du réel, mais ce qui le traduit, le fait advenir pour nous, humainement. La force qui le rend compatible avec notre désir pour exister au mieux.

« Nos moments de rêverie ne sont pas une absence au monde, mais bien plutôt une façon de le ressentir, de l’éprouver, et de le démultiplier, de prolonger les relations, même si c’est d’une manière fragile, éthérée, de les poursuivre alors même qu’elles ne se concrétisent pas par des gestes, par des frottements matériels des corps, de les développer dans un autre espace, intangible, mais qui augmente notre réalité », note ainsi le narrateur.

La réalité est double, intérieure, extérieure. Faite de matière et de songe, ses deux plans se conjuguent pour que s’accomplisse notre vie. Dévoilant celle-ci, la fiction est le propre de l’homme, et l’écriture son laboratoire privilégié pour qu’émerge le désir.

D’où l’état édénique du narrateur au terme de l’œuvre : « J’étais dans l’eau et dans la lumière, j’embrassais le monde. » Un état qui prélude à une renaissance idéale dans un placenta lumineux grâce à l’horizon du livre à venir.