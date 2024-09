Traduction, langues et immigration : quels enjeux pour nos sociétés ?

Si la langue de la Cité est l’un des quatre niveaux de la sociolinguistique (Henri Gobard, cité par Gilles Deleuze), elle est surtout la langue de son administration. Savoir la comprendre et l’assimiler permet d’être reconnu comme citoyen et éviter les malentendus qui alimentent la méfiance et nourrissent les clichés racistes. C’est dire son importance.

En dressant le glossaire de l’administration française en Solinké, Arabe et Persan, Barbara Cassin et Danielle Wozny mettent en lumière ses enjeux et le pouvoir qui lui est rattaché. Car il s’agit tout à la fois de comprendre et d’être compris par l’autre. À qui sert ce glossaire ? Dans quelles circonstances a-t-il conçu ? Comment y ont travaillé les traducteurs ? Qui sont ses destinataires ?

Mais la langue de Cité a aussi un avers tout aussi important : la langue de la littérature. Comment les écrivains de l’immigration écrivent-ils avec la mémoire de la langue maternelle ? Quels usages font-ils de cette dernière ? Enfin servent-ils de modèle pour leur communauté ou au contraire s’en écartent-ils, absorbés par la communauté littéraire à laquelle ils ont fait allégeance par la langue ?

Ces deux aspects de la langue sont intimement liés et plus que jamais d’actualité. L’objectif est aussi de resserrer les liens avec les milieux associatifs de la banlieue. Pour en discuter, nous avons invité trois intervenants :

Elya Habibi Far, traductrice, Maisons de la sagesse — Traduire

Carlos Semedo, président de la Maison des Langues et des Cultures d’Aubervilliers

Mia Lecomte, écrivaine italo-française, cofondatrice du collectif Linguafranca

Animation : Fulvio Caccia

Entrée libre dans la mesure des places disponibles.

Crédits photo : MonikaP CC 0